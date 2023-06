Un cura reveló que César Sena le dijo que a Cecilia Strzyzowski la habían matado

"Si admitía la culpa le iba a dar de penitencia la confesión del delito ante la justicia. Pero no fue confesión y desistí que fuera una confesión porque me di cuenta que no estaba dispuesto a contar la verdad y la confesión es para contar la verdad ya que es la única forma de dar la absolución", relató Del Blanco en diálogo con Radio Splendid.

Además, el religioso comentó que César se preguntó si en algún momento podrá perdonar a la madre por lo que le hizo. En cuanto esto, agregó que Cesar no le dijo "directamente que ella fue".

"Me contó que sabía que a Cecilia la habían matado aunque se desligó de esa responsabilidad, pero intuyo que él está haciendo responsable a la madre. Creo que a Cecilia la mataron y la hicieron desaparecer pero los indicios están y luego irán a un juicio por jurado y el jurado no los va a perdonar. Repugna en la consciencia lo que hicieron", comentó Del Blanco.

También señaló que no vio a Sena en "ningún momento arrepentido", pero si lo notó "amargado y triste, pero no me animo a decir angustiado por la situación de la desaparición de Cecilia".