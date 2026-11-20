Chaco: detuvieron a una escribana y a un médico por la muerte de su beba de un mes
La recién nacida falleció en el Hospital Pediátrico de Resistencia, adonde había llegado en estado crítico y con lesiones compatibles con maltrato infantil.
La Justicia del Chaco investiga por estas horas las circunstancias que rodearon la muerte de una beba de apenas un mes de vida, y los progenitores de la víctima, una escribana y un médico, fueron detenidos e imputados por el delito de homicidio agravado por el vínculo.
El fallecimiento se produjo el jueves último en Resistencia, donde la Fiscalía de Investigación Penal N°1, a cargo de Ingrid Wenner, ordenó la detención de ambos progenitores, identificados como Juana Ayelén Passennheim, de 31 años, y Alejandro Bruno Alfaro, de 30, después de conocerse los primeros resultados médicos y forenses.
Según la reconstrucción inicial de los hechos, la beba ingresó el 18 de noviembre al Hospital Pediátrico de Resistencia en estado crítico, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio del que pudo ser reanimada antes de ser derivada a terapia intensiva.
Los estudios realizados tras su ingreso revelaron un cuadro de extrema gravedad, con edema cerebral, hipertensión endocraneana y hemorragia subaracnoidea, por lo cual los profesionales intervinientes advirtieron indicadores compatibles con un posible caso de síndrome del bebé sacudido, una de las formas más severas de maltrato infantil.
La investigación también tomó relevancia por un antecedente registrado dos semanas antes del fallecimiento, cuando la recién nacida había sido asistida por una fractura de fémur, una lesión inusual que ahora es analizada por los especialistas dentro del contexto general del expediente.
Además, durante las evaluaciones médicas se detectaron hematomas en distintas partes del cuerpo, cuyos orígenes y antigüedad son materia de estudio pericial, todo lo cual hace suponer que sufría maltrato y golpes sistemáticos, de acuerdo a los investigadores.
Tras la muerte de la nena, la autopsia preliminar señaló como diagnóstico un síndrome de posparo asociado a hipertensión endocraneana, edema cerebral y hemorragia subaracnoidea, consignando la sospecha de maltrato infantil y una probable neumonía espiratoria, elementos que fortalecieron la hipótesis investigativa de la Fiscalía y tiene a los progenitores como principales sospechosos.
Con esos resultados, efectivos de la División Delitos Contra las Personas localizaron a los padres en el Hospital Julio C. Perrando, donde realizaban trámites vinculados al retiro del cuerpo de la menor.
Desde entonces, ambos permanecen detenidos y a disposición de la Justicia mientras se desarrollan nuevas pericias, entrevistas y análisis destinados a esclarecer lo sucedido durante el breve lapso de vida de la víctima.
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