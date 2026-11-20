Además, durante las evaluaciones médicas se detectaron hematomas en distintas partes del cuerpo, cuyos orígenes y antigüedad son materia de estudio pericial, todo lo cual hace suponer que sufría maltrato y golpes sistemáticos, de acuerdo a los investigadores.

Los padres de la beba al ser detenidos. Foto cortesía Diario Norte

Tras la muerte de la nena, la autopsia preliminar señaló como diagnóstico un síndrome de posparo asociado a hipertensión endocraneana, edema cerebral y hemorragia subaracnoidea, consignando la sospecha de maltrato infantil y una probable neumonía espiratoria, elementos que fortalecieron la hipótesis investigativa de la Fiscalía y tiene a los progenitores como principales sospechosos.

Con esos resultados, efectivos de la División Delitos Contra las Personas localizaron a los padres en el Hospital Julio C. Perrando, donde realizaban trámites vinculados al retiro del cuerpo de la menor.

Desde entonces, ambos permanecen detenidos y a disposición de la Justicia mientras se desarrollan nuevas pericias, entrevistas y análisis destinados a esclarecer lo sucedido durante el breve lapso de vida de la víctima.