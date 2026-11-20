El arresto domiciliario, el punto que alivió a la defensa

“El arresto domiciliario es fantástico”, afirmó, sin ocultar la preocupación que les generaba que el músico fuera arrestado de manera inmediata y enviado a una cárcel común.

Baños también aseguró que, pese a los 12 años de condena, están lejos de considerar que el proceso haya concluido: “Estamos lejísimos de que haya una condena firme”.

El músico permanece internado bajo una “internación forzosa dispuesta por el Juzgado Civil”, de acuerdo a lo considerado por la defensa. Según explicó su abogado, todavía no pudo conversar con él sobre el fallo, ya que Álvarez no quiso conectarse para escuchar la lectura del veredicto.

Además, Baños indicó que recibieron una intimación para presentar un domicilio fijo en el plazo de cinco días, en el marco de las disposiciones vinculadas al arresto domiciliario.

“Dentro de la gravedad de la condena, salimos muy tranquilos”, concluyó el abogado, en una jornada en la que el fallo abrió una nueva etapa judicial para el músico.