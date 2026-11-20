La palabra del abogado de Pity Álvarez tras la condena: "El arresto domiciliario es fantástico"
Javier Baños expresó su alivio luego de que el músico recibiera prisión domiciliaria, pero adelantó que apelará a la sentencia.
El músico Pity Álvarez fue condenado este viernes a 12 años de prisión con arresto domiciliario tras ser hallado culpable del homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. Su abogado, Javier Baños, adelantó que recurirrá la sentencia.
La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, que encontró al músico penalmente responsable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego. Tras la lectura de la sentencia, Baños dijo estar “aliviado” por el arresto domiciliario.
La defensa de Pity Álvarez apelará la condena
El abogado confirmó que iniciará una serie de presentaciones para intentar revertir la decisión de la Justicia. “Recién empieza la vía recursiva”, señaló, y adelantó que llevarán el caso a Casación, al Superior Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Corte Federal y, eventualmente, a los tribunales internacionales.
En ese sentido, el abogado de Álvarez cuestionó la calificación legal que se aplicó, aunque valoró la decisión del tribunal respecto de la modalidad de cumplimiento de la pena.
“Nos parece excesiva la calificación legal, pero nos pareció muy prudente y muy medido el Tribunal que hizo lugar al pedido de la querella, del arresto domiciliario, que nos tenía muy preocupados”, explicó a la salida del tribunal.
El arresto domiciliario, el punto que alivió a la defensa
“El arresto domiciliario es fantástico”, afirmó, sin ocultar la preocupación que les generaba que el músico fuera arrestado de manera inmediata y enviado a una cárcel común.
Baños también aseguró que, pese a los 12 años de condena, están lejos de considerar que el proceso haya concluido: “Estamos lejísimos de que haya una condena firme”.
El músico permanece internado bajo una “internación forzosa dispuesta por el Juzgado Civil”, de acuerdo a lo considerado por la defensa. Según explicó su abogado, todavía no pudo conversar con él sobre el fallo, ya que Álvarez no quiso conectarse para escuchar la lectura del veredicto.
Además, Baños indicó que recibieron una intimación para presentar un domicilio fijo en el plazo de cinco días, en el marco de las disposiciones vinculadas al arresto domiciliario.
“Dentro de la gravedad de la condena, salimos muy tranquilos”, concluyó el abogado, en una jornada en la que el fallo abrió una nueva etapa judicial para el músico.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario