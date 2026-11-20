Brutal ataque de tres pitbulls a un caniche en Córdoba

El hijo de Delma, Diego Llompart, habló con medios de Rosario y agregó contexto sobre el dueño de los pitbulls y sus animales: "Lo que pasó ayer no se lo deseo a nadie. El dueño de los pitbulls tendría que estar preso. Los animales no tienen la culpa. El dueño los tiene que disciplinar y cuidar, y ya tiene denuncias por ataques anteriores. Sus perros ya mataron a la mascota de mi mamá y también atacaron a otros perros y a un par de personas. No puede estar más en el barrio", explicó.

Los reclamos de Delma y su hijo encontraron eco en los vecinos de la zona del centro de Rosario, que cortaron la calle Mitre al 1500 tras el feroz ataque. "Estamos cansados, después de las ocho de la noche libera a los perros, nos amenaza y se nos ríe en la cara", aportó una vecina a medios locales.

Hasta este episodio el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe había desestimado una denuncia contra Sergio K. pero la Fiscalía Regional Segunda todavía está trabajando en otra. La policía de Santa Fe arrestó al hombre a las 20 del jueves, pero este viernes por la mañana el hombre ya había sido liberado tras el acta correspondiente.

Recién con el episodio del jueves la Municipalidad de Rosario reaccionó con un pedido de juicio por jurados contra Sergio K. ante el Tribunal de Faltas, aún si no prospera la causa penal porque es "una situacion grave, desagradable y atenta contra la convivencia ciudadana".

"Vamos a pedir la máxima sanción. Hemos pedido que se evalúe un juicio por jurados para que sea un caso publico, que lo podamos debatir institucionalmente y confrontar", aseguró el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale. Mientras tanto, los tres pitbulls fueron trasladados al Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y su dueño está de regreso en su casa, a metros de donde reside Delma, que se quedó sin Jim.