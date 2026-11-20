Horror en Rosario: tres pitbulls mataron a un caniche y ahora piden juicio por jurados
Jim era la mascota de Delma, que ahora pide justicia por su compañero. La Municipalidad de Rosario buscará accionar contra el dueño de los otros tres animales.
Tres perros tipo pitbull mataron a mordiscones a un caniche el jueves de esta semana en Rosario, lo que dio lugar a una secuencia horrorosa que culminó con la detención del dueño de los animales y una posible causa legal por daños.
"Me lo mataron como asesinos, me lo destrozaron", expresó Delma, la dueña del caniche Jim, en declaraciones reproducidas por el medio La Capital de Rosario.
"No tengo ganas de hacer nada, me sacaron una parte de mi vida. Dirán que esta mujer está loca, cómo va a llorar así, pero yo amaba a mi perro", agregó la mujer de 71 años, que había adoptado a su caniche en 2023, tras quedar viuda.
El ataque ocurrió alrededor de las 18.30 del jueves en Mitre y Zeballos, cuando Delma volvía a su casa con Jim y de pronto se vieron rodeados por los tres perros de su vecino, identificado como Sergio K., de 35 años.
Delma explicó además que el hombre facilitó el ataque a su caniche porque abrió la puerta de su casa justo cuando pasaban. "Cuando vi que lo metieron abajo de sus patas, lo solté. Sabía que me iban a atacar a mí también. Me lo sacaron del collar, no lo pude defender", lamentó.
Brutal ataque de tres pitbulls a un caniche en Córdoba
El hijo de Delma, Diego Llompart, habló con medios de Rosario y agregó contexto sobre el dueño de los pitbulls y sus animales: "Lo que pasó ayer no se lo deseo a nadie. El dueño de los pitbulls tendría que estar preso. Los animales no tienen la culpa. El dueño los tiene que disciplinar y cuidar, y ya tiene denuncias por ataques anteriores. Sus perros ya mataron a la mascota de mi mamá y también atacaron a otros perros y a un par de personas. No puede estar más en el barrio", explicó.
Los reclamos de Delma y su hijo encontraron eco en los vecinos de la zona del centro de Rosario, que cortaron la calle Mitre al 1500 tras el feroz ataque. "Estamos cansados, después de las ocho de la noche libera a los perros, nos amenaza y se nos ríe en la cara", aportó una vecina a medios locales.
Hasta este episodio el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe había desestimado una denuncia contra Sergio K. pero la Fiscalía Regional Segunda todavía está trabajando en otra. La policía de Santa Fe arrestó al hombre a las 20 del jueves, pero este viernes por la mañana el hombre ya había sido liberado tras el acta correspondiente.
Recién con el episodio del jueves la Municipalidad de Rosario reaccionó con un pedido de juicio por jurados contra Sergio K. ante el Tribunal de Faltas, aún si no prospera la causa penal porque es "una situacion grave, desagradable y atenta contra la convivencia ciudadana".
"Vamos a pedir la máxima sanción. Hemos pedido que se evalúe un juicio por jurados para que sea un caso publico, que lo podamos debatir institucionalmente y confrontar", aseguró el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale. Mientras tanto, los tres pitbulls fueron trasladados al Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y su dueño está de regreso en su casa, a metros de donde reside Delma, que se quedó sin Jim.
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