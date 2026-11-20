La causa quedó en manos del fiscal Gonzalo Berrotarán, quien ya imputó a Pedraza por femicidio. A pesar de su estado actual, el hombre tendrá custodia policial mientras siga internado en el Hospital Municipal de Urgencias.

Violencia de género y antecedentes

Si alguien miraba los posteos en redes sociales que Pedraza le dedicaba hace un mes a González jamás podría unir los puntos sobre la violencia de género que contenía la pareja, pero tras el femicidio en el bar salieron a la luz otros aspectos de la relación.

"Todo lo que está bien, estamos conectados para el más allá haciendo lo imperfecto, perfecto entre nosotros mismos. Te amo sin medidas, mi amor", publicó Pedraza el 22 de octubre pasado en Threads.

Menos de un mes más tarde, el exempleado de una concesionaria de motos había atacado y asesinado a la misma mujer a la que le declaró su amor.

Un allegado al bar del Córdoba donde sucedió el femicidio confirmó la relación laboral y amorosa entre la víctima y el asesino, y que "venía bien hasta que el tipo empezó a tener actos de violencia, de celos".

Además de pelearse con colegas y empleados de otros bares, Pedraza ejerció violencia de género sobre González, que según la fuente consultada por el medio La Voz del Interior "siempre se portó bien" y estaba abocada a mantener a su hijo y a su madre.

La misma fuente habló de un "acto de violencia" en la casa de Romnina que requirió la intervención de la policía para retirar a Pedraza del domicilio, pero aún no se sabe si existe una denuncia al respecto.