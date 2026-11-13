Chaco: hallaron sin vida a un hombre en un pozo de 9 metros y buscan a una adolescente
El pozo tenía agua y unos nueve metros de profundidad. El dueño del campo y el chico de 17 años habían sido vistos por última vez mientras trabajaban en la limpieza.
Un hombre de 67 años fue hallado sin vida este jueves 12 de noviembre dentro de un pozo en un campo de la zona de Villa Ángela, en el sudoeste del Chaco. Según el parte policial, los bomberos trabajaban en el lugar ante la posibilidad de que un adolescente de 17 años también estuviera dentro del pozo.
La víctima fue identificada como Luis Tymkin, dueño del establecimiento rural donde se produjo el hallazgo. Según los primeros datos de la investigación, el hombre y el joven habían comenzado a limpiar el pozo durante la tarde del miércoles. Esa fue la última vez que los vieron, de acuerdo con la información policial.
Cómo encontraron al hombre muerto dentro del pozo en Chaco
El caso llegó a conocimiento de la Policía el jueves por la tarde, luego de que un joven de 23 años diera aviso sobre lo que había encontrado en el campo. Al acercarse a la excavación, observó a Tymkin en el interior y advirtió que el hombre no mostraba signos vitales.
El denunciante también expresó su preocupación por Fabián Aquino, su hermano de 17 años, quien se encontraba desaparecido. Explicó que el adolescente podría haber quedado dentro del mismo pozo donde apareció el propietario. Por el momento, esa posibilidad no está confirmada y los rescatistas trabajan para establecer si el menor se encuentra allí.
La situación fue comunicada durante la tarde del jueves, lo que derivó en el despliegue de un operativo de emergencia en la zona rural. Las primeras actuaciones quedaron orientadas a localizar al adolescente y preservar los elementos que puedan aportar datos sobre lo ocurrido.
Según publicó Diario Chaco, la intervención quedó a cargo de la División Bomberos de Villa Ángela, que trabaja en el campo junto a personal policial de distintas dependencias. También acudieron al lugar el fiscal de turno, Sergio Ríos, y agentes de la División Investigaciones Complejas.
La investigación buscará reconstruir la secuencia desde la tarde del miércoles, cuando Tymkin y Aquino fueron vistos por última vez mientras limpiaban el lugar. La causa continúa en desarrollo y se aguardan novedades oficiales sobre el operativo, así como los resultados de las pericias destinadas a establecer la causa de muerte del propietario del campo.
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