Chaco: hallaron sin vida a un hombre en un pozo de 9 metros y buscan a una adolescente

Según publicó Diario Chaco, la intervención quedó a cargo de la División Bomberos de Villa Ángela, que trabaja en el campo junto a personal policial de distintas dependencias. También acudieron al lugar el fiscal de turno, Sergio Ríos, y agentes de la División Investigaciones Complejas.

La investigación buscará reconstruir la secuencia desde la tarde del miércoles, cuando Tymkin y Aquino fueron vistos por última vez mientras limpiaban el lugar. La causa continúa en desarrollo y se aguardan novedades oficiales sobre el operativo, así como los resultados de las pericias destinadas a establecer la causa de muerte del propietario del campo.