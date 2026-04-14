Crimen en un cumpleaños: confesó el asesinato de un amigo en un descargo grabado
El acusado difundió un video en redes sociales donde reconoció el hecho, dio su versión de lo ocurrido y aseguró que actuó para salvar su vida.
Un festejo que debía ser motivo de celebración terminó en tragedia en Resistencia, Chaco, donde un joven mató a un amigo durante la madrugada y luego difundió un video en el que confesó el hecho y sostuvo que actuó en defensa propia. El caso generó conmoción y abrió un proceso judicial que ahora busca esclarecer lo ocurrido.
La víctima fue identificada como Jonatan Romero, quien recibió disparos y fue trasladado al hospital Perrando, donde murió horas después. El autor del hecho, Damián Escalante, decidió hacer pública su versión mediante un video en redes sociales, en el que relató los momentos previos al crimen. "Me pongo ciego, agarré un arma y perdí la noción de un momento a otro. Era mi vida o la de él. Él llegó para matarme", expresó, quien intentó justificar su accionar en un contexto de violencia creciente durante la reunión.
Según su relato, el conflicto se inició cuando escuchó una discusión entre la víctima y su madre. "Ella le dijo que era un sarpado, que la quiso tocar. Por eso reaccioné, lo intenté sacar afuera y lo llevé para el portón", explicó sobre el origen de la pelea. La situación escaló rápidamente. De acuerdo con el acusado, tras un primer golpe, Romero se retiró del lugar pero regresó armado y lo atacó.
"Cayó al piso y se fue corriendo. Volvió y me clavó un puntazo en el brazo", afirmó, al tiempo que indicó que en ese momento tomó un arma de fuego "en defensa propia".
A lo largo del video, Escalante combinó su explicación con expresiones de arrepentimiento. "Toda mi vida me voy a arrepentir. Hablé con Dios, le pedí perdón y le pedí perdón a la víctima. Pero ahora estoy muy tranquilo", sostuvo. También reconoció que intentó escapar tras el hecho y manifestó su preocupación por las consecuencias personales: "Me siento perdido, yo también voy a perder a mi hijo, pero quiero que se entienda que fue en defensa propia".
En el mismo mensaje, buscó desligar a su entorno cercano y anticipó su decisión de ponerse a disposición de la Justicia: "Mi pareja no tiene nada que ver" y "Me voy a entregar para la investigación junto con mi abogado. Quiero hacerme responsable de los actos".
La entrega de Damián Escalante a la Justicia chaqueña
Horas después, el acusado cumplió con lo anunciado y se presentó ante la División de Investigaciones, donde quedó detenido. Fue acompañado por su defensora, Gabriela Tomljenovic, y ahora se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Investigación Penal N°2, a cargo de Ana González de Pacce.
Las autoridades confirmaron que aún resta encontrar el arma utilizada en el crimen, mientras avanzan las pericias para determinar con precisión la mecánica del hecho. El caso quedó caratulado como homicidio y la Justicia deberá definir si corresponde encuadrarlo como legítima defensa, tal como sostiene el acusado.
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