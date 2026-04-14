Crimen en un cumpleaños: confesó el asesinato de un amigo en un descargo grabado

En el mismo mensaje, buscó desligar a su entorno cercano y anticipó su decisión de ponerse a disposición de la Justicia: "Mi pareja no tiene nada que ver" y "Me voy a entregar para la investigación junto con mi abogado. Quiero hacerme responsable de los actos".

La entrega de Damián Escalante a la Justicia chaqueña

Horas después, el acusado cumplió con lo anunciado y se presentó ante la División de Investigaciones, donde quedó detenido. Fue acompañado por su defensora, Gabriela Tomljenovic, y ahora se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Investigación Penal N°2, a cargo de Ana González de Pacce.

Las autoridades confirmaron que aún resta encontrar el arma utilizada en el crimen, mientras avanzan las pericias para determinar con precisión la mecánica del hecho. El caso quedó caratulado como homicidio y la Justicia deberá definir si corresponde encuadrarlo como legítima defensa, tal como sostiene el acusado.