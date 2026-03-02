Chaco: intentó ingresar cocaína escondida en facturas a una comisaría y terminó detenido
Un joven de 22 años fue aprehendido en Resistencia tras intentar entregar cañoncitos con droga ocultos en su interior a un detenido.
Un insólito episodio se registró este domingo por la noche en la Comisaría Séptima de Resistencia, donde un joven de 22 años quedó detenido tras intentar ingresar cocaína oculta dentro de facturas destinadas a un interno. El hecho ocurrió alrededor de las 21:15, cuando el sospechoso se presentó en la guardia con alimentos para un detenido alojado en esa dependencia de la ciudad de Resistencia, Chaco.
Como parte del procedimiento habitual, el personal policial inspeccionó los paquetes antes de autorizar su ingreso. Durante la revisión, los efectivos advirtieron anomalías en la textura y el peso de los cañoncitos de dulce de leche. Esa irregularidad despertó sospechas y motivó una inspección más minuciosa de los panificados.
Al examinar el interior, los agentes hallaron cinco pequeños envoltorios de polietileno, comúnmente llamados “bochitas”, que contenían una sustancia blanquecina compacta cuidadosamente escondida. Ante el hallazgo, se activó de inmediato el protocolo correspondiente y se dio intervención al Departamento Consumos Problemáticos, cuyos especialistas realizaron la prueba de campo.
Mediante el reactivo químico, se confirmó que la sustancia incautada era cocaína, con un peso total de 2,7 gramos. Tras el resultado positivo, se procedió al secuestro formal de la droga y a la notificación de la Fiscalía Antidrogas N° 1, a cargo de la doctora Andrea Lovey Pessano. La funcionaria dispuso la aprehensión inmediata del joven por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737.
Además de ordenar la apertura de actuaciones judiciales, la fiscalía busca determinar si el implicado actuó por cuenta propia o si formaba parte de una maniobra más amplia para suministrar estupefacientes dentro de lugares de detención. Desde la Policía señalaron que los controles sobre alimentos y paquetes destinados a personas privadas de la libertad se han reforzado en los últimos meses, precisamente para evitar este tipo de intentos.
El joven quedó alojado en carácter de comunicado y a disposición de la Justicia, mientras avanzan las diligencias para esclarecer completamente el hecho y establecer posibles responsabilidades adicionales.
