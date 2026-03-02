Chaco: intentó ingresar cocaína escondida en facturas a una comisaría y terminó detenido

Un insólito episodio se registró este domingo por la noche en la Comisaría Séptima de Resistencia, donde un joven de 22 años quedó detenido tras intentar ingresar cocaína oculta dentro de facturas destinadas a un interno. El hecho ocurrió alrededor de las 21:15, cuando el sospechoso se presentó en la guardia con alimentos para un detenido alojado en esa dependencia de la ciudad de Resistencia, Chaco.