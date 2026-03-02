Conmoción en Córdoba: investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en una vivienda

Un estremecedor hallazgo sacudió a la localidad de Alta Gracia, Córdoba, durante la jornada del domingo, cuando la Policía encontró sin vida a un hombre y a una mujer en el interior de una vivienda del barrio Parque Casino. El caso, que en las primeras horas fue caratulado como “muertes de etiología dudosa”, es investigado bajo la hipótesis de un posible femicidio seguido de suicidio.