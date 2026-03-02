Conmoción en Córdoba: investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en una vivienda
Los cuerpos de un hombre de 58 años y su expareja, de 48, fueron hallados en una casa del barrio Parque Casino. La fiscalía analiza las circunstancias del hecho.
Un estremecedor hallazgo sacudió a la localidad de Alta Gracia, Córdoba, durante la jornada del domingo, cuando la Policía encontró sin vida a un hombre y a una mujer en el interior de una vivienda del barrio Parque Casino. El caso, que en las primeras horas fue caratulado como “muertes de etiología dudosa”, es investigado bajo la hipótesis de un posible femicidio seguido de suicidio.
El procedimiento tuvo lugar en una propiedad ubicada sobre calle Paraná, donde la presencia de patrulleros y personal de criminalística llamó la atención de vecinos y transeúntes. Según la información preliminar, las víctimas serían un hombre de 58 años y su expareja, una mujer de 48, quienes fueron encontrados dentro del domicilio. La escena fue inmediatamente preservada para permitir el trabajo de los peritos.
Las primeras diligencias apuntan a reconstruir la secuencia de los hechos y determinar con precisión la causa de los fallecimientos. Si bien no se descarta la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio, las autoridades remarcaron que aún restan pericias clave para confirmar esa línea investigativa. El análisis de la escena, la realización de autopsias y la toma de testimonios forman parte de las medidas adoptadas en las primeras horas.
La causa quedó bajo la órbita del fiscal Diego Fernández, quien ordenó una serie de actuaciones urgentes para garantizar la correcta recolección de pruebas. Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre la existencia de denuncias previas por violencia de género ni antecedentes judiciales vinculados a la relación entre ambos.
De acuerdo con los registros disponibles, la expareja tenía dos hijas, de 28 y 23 años, quienes ahora atraviesan un momento de profundo dolor mientras aguardan definiciones judiciales. La comunidad de Alta Gracia se mostró impactada por el episodio, que volvió a poner en agenda la problemática de la violencia en contextos de vínculos afectivos.
Mientras la investigación avanza, las autoridades mantienen reserva sobre detalles sensibles del caso y aguardan los resultados de las pericias forenses que permitirán esclarecer lo ocurrido en la vivienda del barrio Parque Casino.
