Video: balearon a un policía durante un brutal robo en San Martín
El efectivo, de 43 años, no se resistió al asalto, pero igual le dispararon por la espalda. Permanece internado en el Hospital Castex.
Un efectivo de la Policía Bonaerense fue baleado por la espalda durante un brutal asalto perpetuado por tres delincuentes, quienes le dispararon para robarle el auto en la localidad de Loma Hermosa, partido de General San Martín.
El hecho ocurrió el viernes por la tarde, pasadas las 18, en la calle Las Violetas al 4900, casi esquina Soldado Andrés Folch, del barrio Ciudad Jardín El Libertador. Allí, Sergio Andrés Retamozo, un policía de 43 años, acababa de estacionar su auto Renault Clío blanco cuando tres delincuentes aparecieron en escena, caminando tranquilamente por la vereda de enfrente.
Toda la secuencia quedó registrada en un video grabado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa el momento en el que los ladrones se percataron de la posibilidad de llevar a cabo el robo y cruzaron la calle a las corridas, ya apuntándole con el arma en la mano.
Así fue el violento robo a un policía en San Martín
El policía, que iba vestido de civil, no se resistió en ningún momento ni se identificó: de inmediato entregó las llaves del auto y levantó las manos mientras los tres asaltantes lo revisaban. Luego, atinó a alejarse a las corridas. Fue en ese momento cuando uno de los delincuentes le disparó por la espalda.
Retamozo cayó herido sobre el asfalto. El balazo ingresó por la cintura y quedó alojado en el estómago del teniente, que se desempeñaba en la comisaría 3ra. de San Martín. En tanto, los ladrones se subieron al auto y escaparon de la escena a toda velocidad a bordo del Clío robado.
El policía fue asistido por los vecinos de la cuadra, quienes dieron aviso al número de emergencias 911. Minutos después, una ambulancia trasladó a la víctima de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos "Eva Perón" (ex Castex) de San Martín, donde permanece internado y “estable”, según informaron fuentes de la investigación.
Horas más tarde, el Renault Clío de Retamozo fue encontrado prendido fuego en las calles Eucaliptus bis y 194, a unas trece cuadras del lugar donde ocurrió el asalto y a pocos metros de la autopista Camino del Buen Ayre.
La causa quedó a cargo del fiscal Ignacio Correa de la UFI N° 5 de San Martín. Fue caratulada como homicidio criminis causa en grado de tentativa y robo calificado por haber sido cometido en poblado y en banda, y por el uso de arma de fuego.
