Video: balearon a un policía durante un brutal robo en San Martín

Retamozo cayó herido sobre el asfalto. El balazo ingresó por la cintura y quedó alojado en el estómago del teniente, que se desempeñaba en la comisaría 3ra. de San Martín. En tanto, los ladrones se subieron al auto y escaparon de la escena a toda velocidad a bordo del Clío robado.

El policía fue asistido por los vecinos de la cuadra, quienes dieron aviso al número de emergencias 911. Minutos después, una ambulancia trasladó a la víctima de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos "Eva Perón" (ex Castex) de San Martín, donde permanece internado y “estable”, según informaron fuentes de la investigación.

Horas más tarde, el Renault Clío de Retamozo fue encontrado prendido fuego en las calles Eucaliptus bis y 194, a unas trece cuadras del lugar donde ocurrió el asalto y a pocos metros de la autopista Camino del Buen Ayre.

La causa quedó a cargo del fiscal Ignacio Correa de la UFI N° 5 de San Martín. Fue caratulada como homicidio criminis causa en grado de tentativa y robo calificado por haber sido cometido en poblado y en banda, y por el uso de arma de fuego.