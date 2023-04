VÍDEO: Chapu Martínez, a las trompadas en un partido de fútbol

De hecho, la grabación muestra claramente cómo Martínez toca con la palma de la mano el rostro de Kai, quien no duda en reaccionar con una trompada directa a la cara de su oponente. El que también se sumó a la pelea fue Alexis 'el Conejo' Quiroga, de Gran Hermano, quien se abalanzó sobre el Chapu.

En medio del episodio de violencia, algunos asistentes al evento intentaron frenar la situación, que acabó con Martínez en el piso y con una piña de Molinelli en su pecho.

chapu martínez

El descargo de Chapu Martínez

Luego de lo sucedido, el Chapu Martínez realizó un fuerte descargo en su cuenta de Instagram, donde tildó de "enfermo" a Kai Molinelli, debido a los fuertes golpes que le propinó el influencer de Los Displicentes.

"Les vendés a los nenes un personaje de bueno y sos un violento de mierda", agregó el influencer, cargado de bronca por haber recibido una piña en el pómulo y una fuerte patada en un pectoral.

"Un enfermo. Un pobre pibe. Triste que tus amigos no te rescaten y que un día podés terminar como los que se están comiendo perpetua por matar a un pibe a patadas en el piso", señaló, al mismo tiempo que contó cómo se encontraba luego de lo sucedido: "Yo estoy bien, por suerte. Y la patada en el pecho no me provocó más que dolor (porque no me tocó la cabeza, gracias a Dios). Pero un día esa violencia que manejás te va a hacer terminar mal. Para colmo, 15 minutos después te estabas cagando de risa y tuve que masticar esa bronca para no cagarle el evento a un amigo más de lo que se le cagó. SOS UN FORRO @kaimolinellii".

La reconciliación entre Chapu y Kai

Una vez trascendido el descargo de Martínez, al parecer, ambos dialogaron y pusieron paños fríos a una situación que se les fue de las manos.

El encargado de comentar que habían dialogado fue Molinelli, quien no dudó en disculparse con el organizador del evento a través de su cuenta de Instagram: "Recién tuve una llamada con el @chapumartinez. Nos encontramos arrepentidos de lo sucedido. Tanto lo verbal como lo físico coincidimos en que es violencia y es lo que deseamos que no ocurra nunca más. En este caso nos toca a nosotros dos hacernos cargo y por eso hacemos público esto. La realidad es que fue una calentura de partido que pasó a mayores y de la cual, repetimos, estamos arrepentidos los dos. Con esto queremos dejar en claro que, tanto yo como chapu estamos bien. Les agradecemos a todos por los mensajes positivos y de apoyo ante esta situación horrible. Y damos por terminado el asunto, muchas gracias y nuevamente disculpas a todos por lo ocurrido. Y principal disculpas a @aleesanzi por todo lo ocurrido en su stream. Saludos a todos".

Este mensaje fue republicado por Martínez, quien a su vez agregó: "Así como lo dice Kai, está todo solucionado entre nosotros y nos pedimos las disculpas ambos, como correspondía. No nos guardamos rencor y decimos NO a la violencia".