Cayeron los "Caras rotas": robaban identidades y hacían estafas con tarjetas de crédito

Cuál era el rol de los "caras rotas" dentro de la banda

Estafas tarjetas Encontraron un total de 11.421.300 de pesos en efectivo junto con 3.600 dólares

Tras las pesquisas, se identificaron a ocho hombres y seis mujeres que conformaban la estructura criminal con distintos roles y funciones. Algunos ejecutaban las compras y los “fletes”, tanto del material falsificado como de los bienes adquiridos, mientras que otros utilizaban la imagen de su rostro para los DNI adulterados, comúnmente denominados como "presta cara".

Estafas tarjetas También tenían chaleco antibalas, un revólver calibre .22, municiones y cartuchos de bala

A su vez, se verificaron un total de trece domicilios situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los partidos bonaerenses de San Martín, La Matanza, Morón, Merlo, Moreno y Tres de Febrero, y en la localidad de Beltrán, provincia de Santiago del Estero.

Armados y equipados: qué encontraron en los allanamientos

Tras los allanamientos, 14 delincuentes fueron detenidos. Durante los procedimientos se secuestró una gran cantidad de tarjetas de crédito de distintas entidades bancarias, 172 licencias de conducir sin fotos y sin datos, impresoras de tarjetas de identificación y credenciales, diez posnet portátiles, siete rollos de papel holográfico, máquinas estampadoras y plastificadoras.

Estafas tarjetas La estructura criminal estaba conformada por 14 personas con distintos roles y funciones

Además, encontraron un total de 11.421.300 de pesos en efectivo junto con 3.600 dólares, un chaleco antibalas, un revólver calibre .22, municiones y cartuchos de bala de distintos calibres, dos equipos de radio comunicación, cuatro vehículos, uno de ellos ploteado con el logo de una empresa de encomiendas y 25 celulares.

Estafas tarjetas El operativo fue llevado a cabo por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI)

Todo el procedimiento fue supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional y llevado a cabo por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).