Cayeron los "Caras rotas": robaban identidades y hacían estafas con tarjetas de crédito
La organización delictiva operaba en el AMBA y en la provincia de Santiago del Estero. Hay 14 detenidos tras varios allanamientos de Policía Federal.
La Policía Federal (PFA) logró desbaratar una organización delictiva se dedicaba a la usurpación de identidades para realizar estafas con tarjetas de crédito en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en la provincia de Santiago del Estero. Hay 14 detenidos y se secuestraron millones de pesos.
La investigación llevada a cabo por la División Antifraude de la PFA para dar con la banda criminal comenzó en 2025 a raíz de un requerimiento del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence.
En ese marco, los investigadores desplegaron un amplio trabajo de campo que permitió reconstruir el funcionamiento interno de la estructura delictiva y el rol específico de cada uno de sus miembros.
De esta forma, se estableció que los sospechosos usaban identidades falsas generadas a través del uso de documentación adulterada, para luego interceptar las tarjetas de crédito cuando eran enviadas por correo, antes que llegaran a sus verdaderos titulares.
Una vez que obtenían los plásticos, realizaban una gran cantidad de compras de electrodomésticos y bienes de gran valor, que posteriormente revendían para obtener dinero en efectivo.
Cuál era el rol de los "caras rotas" dentro de la banda
Tras las pesquisas, se identificaron a ocho hombres y seis mujeres que conformaban la estructura criminal con distintos roles y funciones. Algunos ejecutaban las compras y los “fletes”, tanto del material falsificado como de los bienes adquiridos, mientras que otros utilizaban la imagen de su rostro para los DNI adulterados, comúnmente denominados como "presta cara".
A su vez, se verificaron un total de trece domicilios situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los partidos bonaerenses de San Martín, La Matanza, Morón, Merlo, Moreno y Tres de Febrero, y en la localidad de Beltrán, provincia de Santiago del Estero.
Armados y equipados: qué encontraron en los allanamientos
Tras los allanamientos, 14 delincuentes fueron detenidos. Durante los procedimientos se secuestró una gran cantidad de tarjetas de crédito de distintas entidades bancarias, 172 licencias de conducir sin fotos y sin datos, impresoras de tarjetas de identificación y credenciales, diez posnet portátiles, siete rollos de papel holográfico, máquinas estampadoras y plastificadoras.
Además, encontraron un total de 11.421.300 de pesos en efectivo junto con 3.600 dólares, un chaleco antibalas, un revólver calibre .22, municiones y cartuchos de bala de distintos calibres, dos equipos de radio comunicación, cuatro vehículos, uno de ellos ploteado con el logo de una empresa de encomiendas y 25 celulares.
Todo el procedimiento fue supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional y llevado a cabo por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).
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