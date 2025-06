Chocaron dos colectivos en Recoleta: hay 14 heridos

Embed - CHOCARON dos COLECTIVOS en RECOLETA: hay AL MENOS 14 HERIDOS

Desde la Policía de la Ciudad indicaron que "personal policial arribó rápidamente y solicitó SAME, que trasladó a nueve personas al hospital Penna con politraumatismos y sin riesgo de vida". En las imágenes posteriores al accidente se pudo observar que el colectivo de la línea 59 sufrió severos daños en su parte delantera derecha, mientras que la unidad de la 152 quedó con la parte trasera izquierda afectada.

Las declaraciones de los conductores involucrados mostraron versiones opuestas sobre el motivo del siniestro. El chofer de la línea 152 relató al canal Crónica: "Venía manejando, iba a levantar una chica y el 59 se quedó dormido". A su lado, un delegado de esa línea agregó que “fue un accidente con suerte, el impacto fue importante”, y remarcó que la unidad del 59 trasladaba pasajeros que viajaban de pie.

Sin embargo, el conductor de la línea 59 negó haberse dormido. “Me estaba abriendo, venía otro (vehículo) allá y no me vio”, explicó con evidente angustia por lo sucedido. Mientras tanto, las autoridades se encuentran analizando el material de las cámaras de seguridad de la zona y el informe de los peritos, que será clave para determinar cómo se originó el choque que no pasó a mayores.