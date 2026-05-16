Recoleta: detuvieron a dos motochorros acusados de robar 150 paquetes de figuritas del Mundial 2026

El procedimiento se inició cuando agentes de la Policía Motorizada recibieron un alerta de transeúntes que informaron sobre dos hombres que habían robado una mochila y se daban a la fuga en una moto sin patente. El seguimiento, tanto civil como policial, culminó en la intersección de la avenida Pueyrredón y Beruti.

Tras una persecución, uno de los sospechosos arrojó la mochila entre vehículos estacionados e intentó huir a pie, pero fue detenido a unos 50 metros. “Con las características aportadas, se inició un seguimiento que finalizó en el cruce de la avenida Pueyrredón y Beruti”, indicaron.

Al revisar la mochila, los oficiales hallaron la valiosa colección de paquetes del Mundial, además de dos teléfonos celulares.

Motochorros Una de las motos secuestradas durante el operativo.

Los detenidos, de 31 y 32 años, presentaban un historial delictivo variado que incluía desde infracciones en eventos masivos hasta causas por tenencia de estupefacientes, con registros en este mismo año.

Paralelamente, las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) facilitaron la captura de un tercer motochorro en Belgrano. Este delincuente había roto la ventanilla de una camioneta en Pampa y Ramsay para robar otra mochila y se dio a la fuga en una moto de alta cilindrada hacia la autopista Lugones.

Gracias a un operativo cerrojo, el personal motorizado pudo detenerlo en la calle Ombúes, recuperando los objetos robados. Este último detenido, de 31 años, también contaba con un alarmante registro de 14 antecedentes, que incluían robos agravados, desobediencia y homicidio culposo.