Chocaron dos motos sobre la Avenida General Paz: una mujer resultó herida

Por el momento, no trascendieron detalles sobre su identidad ni el estado de los otros involucrados. La Policía Vial, en tanto, inició las actuaciones para determinar las causas exactas del accidente y analizar si existieron infracciones vinculadas a exceso de velocidad o maniobras imprudentes.

La presencia de los peritos obligó a mantener parcialmente reducido el tránsito durante varios minutos, algo habitual en este tipo de investigaciones. Mientras las autoridades analizan las cámaras de seguridad del corredor, se espera el parte médico oficial para conocer el diagnóstico definitivo de la víctima. Por ahora, lo único confirmado es que la rápida intervención del SAME evitó un cuadro de mayor gravedad.