Chocaron dos motos sobre la Avenida General Paz: una mujer resultó herida
El siniestro vial ocurrió en sentido hacia el Río de La Plata, a la altura de la bajada a Villa Madero, y requirió la intervención del helicóptero del SAME.
Un fuerte choque entre dos motos sobre la Avenida General Paz dejó como saldo a una mujer con heridas de distinta consideración, en un episodio ocurrido en las primeras horas del lunes y que demandó un importante operativo de emergencia. El accidente se registró en el trazado que va con dirección hacia el Río de La Plata, a la altura de la bajada que conecta con Villa Madero, según confirmaron fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas.
A pesar del intenso tránsito habitual en ese sector, la respuesta sanitaria fue inmediata y el helicóptero del SAME descendió directamente sobre la traza para asistir a la persona lesionada. De acuerdo con las primeras versiones, las dos motos involucradas circulaban “a toda velocidad por el carril rápido”, lo que habría contribuido a la violencia del impacto.
Aunque aún se investigan los motivos concretos que desencadenaron el siniestro, los testigos coinciden en que una maniobra brusca habría sido suficiente para que ambos rodados perdieran estabilidad. La mujer implicada fue hallada en el suelo con signos visibles de traumatismos, por lo que los médicos que arribaron en ambulancias comenzaron a asistirla de inmediato mientras se coordinaba la llegada del helicóptero sanitario.
La aeronave del SAME descendió en la ruta y asistió a los damnificados para trasladarlos al hospital más cercano, explicaron fuentes del operativo. El despliegue implicó cortar momentáneamente varios carriles de la avenida para garantizar un perímetro de seguridad adecuado, lo que generó demoras en el tránsito pero permitió una evacuación rápida y eficiente.
En este tipo de intervenciones, el SAME suele activar el protocolo diseñado para siniestros de alta energía, especialmente cuando existe el riesgo de lesiones graves en víctimas que requieren derivación urgente. Una vez estabilizada, la mujer fue subida a la unidad aérea para su traslado hacia un centro de salud cercano, donde continuará bajo observación.
Por el momento, no trascendieron detalles sobre su identidad ni el estado de los otros involucrados. La Policía Vial, en tanto, inició las actuaciones para determinar las causas exactas del accidente y analizar si existieron infracciones vinculadas a exceso de velocidad o maniobras imprudentes.
La presencia de los peritos obligó a mantener parcialmente reducido el tránsito durante varios minutos, algo habitual en este tipo de investigaciones. Mientras las autoridades analizan las cámaras de seguridad del corredor, se espera el parte médico oficial para conocer el diagnóstico definitivo de la víctima. Por ahora, lo único confirmado es que la rápida intervención del SAME evitó un cuadro de mayor gravedad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario