El tren Sarmiento circula con demoras y cancelaciones: así se viaja en hora pico

Los inconvenientes a la hora de viajar en el tren Sarmiento no son una novedad, pero se acrecentaron desde la tarde del martes pasado, cuando una formación descarriló a la altura de la estación de Liniers. Por ese hecho, el servicio funcionó varias horas de forma limitada entre Castelar y Moreno, retomando su recorrido completo recién en horas de la noche. A partir de entonces, las demoras y cancelaciones aumentaron.

descarrilamiento tren sarmiento

El martes, alrededor de las 15:50, una formación del tren de la línea Sarmiento se descarriló cerca de la estación Liniers, a unos cien metros de un paso a nivel ubicado en la zona de la intersección de Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia.

El descalce de la formación 3358 dejó un saldo de 20 heridos, de los cuales 10 debieron ser trasladadas a diferentes hospitales y centros de salud: cuatro al Hospital Santojanni, dos al Hospital Álvarez, dos al Vélez Sársfield y dos al Cecilia Grierson.

Según el comunicado oficial de Trenes Argentinos, el incidente se produjo “en un cambio de vías” pero “el tren frenó a tiempo, según establece el protocolo de seguridad operacional”.

Tras el accidente, las operaciones entre Moreno y Castelar se mantuvieron sin alteraciones, mientras que los trenes comenzaron a salir nuevamente desde la Estación Once después desde las 17.50, sin parar en Liniers.

Para las 20, los trenes volvían a detenerse en la estación afectada, pero solo lo hacían sentido a Moreno. Recién hacia las 21 del martes, Trenes Argentinos logró normalizar la circulación de las formaciones en ambos sentidos.