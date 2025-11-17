MinutoUno

El tren Sarmiento circula con demoras y cancelaciones: así se viaja en hora pico

Desde Trenes Argentinos informaron que servicio se encuentra afectado, otra vez, por problemas técnicos.

El tren Sarmiento volvió a circular con demoras y cancelaciones este lunes por la mañana. A casi una semana del descarrilamiento, desde Trenes Argentinos sostienen que las complicaciones se deben, otra vez, a problemas técnicos.

En la mañana de este lunes se repitió una escena frecuente en la estación Morón: andenes abarrotados, pasajeros dentro de la formación totalmente apretados y el intento de otros por subir o bajar a los empujones.

Para descomprimir los andenes, desde Trenes Argentinos decidieron enviar al menos tres formaciones seguidas con sentido a la estación de Once durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, la estrategia no apaciguó la situación y los inconvenientes para poder abordar un tren y viajar a horario se multiplican en la línea.

Es una vergüenza. Siempre es así. Tener que salir cuatro horas antes para tomar un tren es una locura. Tengo que entrar a trabajar a las 9 en Puerto Madero, ya avisé que venía con demora”, expresó indignado un pasajero que llevaba esperando una hora y media para poder viajar dignamente.

"De todas maneras, a medida que avance la mañana se va a ir complicando. Los trenes van a estar demorados entre 12, 15 y hasta 20 minutos. La situación va a estar así durante toda la jornada, pero a primera hora era imposible viajar", informaron en el programa Mañanas Argentinas de C5N.

Los inconvenientes a la hora de viajar en el tren Sarmiento no son una novedad, pero se acrecentaron desde la tarde del martes pasado, cuando una formación descarriló a la altura de la estación de Liniers. Por ese hecho, el servicio funcionó varias horas de forma limitada entre Castelar y Moreno, retomando su recorrido completo recién en horas de la noche. A partir de entonces, las demoras y cancelaciones aumentaron.

El martes, alrededor de las 15:50, una formación del tren de la línea Sarmiento se descarriló cerca de la estación Liniers, a unos cien metros de un paso a nivel ubicado en la zona de la intersección de Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia.

El descalce de la formación 3358 dejó un saldo de 20 heridos, de los cuales 10 debieron ser trasladadas a diferentes hospitales y centros de salud: cuatro al Hospital Santojanni, dos al Hospital Álvarez, dos al Vélez Sársfield y dos al Cecilia Grierson.

Según el comunicado oficial de Trenes Argentinos, el incidente se produjo “en un cambio de vías” pero “el tren frenó a tiempo, según establece el protocolo de seguridad operacional”.

Tras el accidente, las operaciones entre Moreno y Castelar se mantuvieron sin alteraciones, mientras que los trenes comenzaron a salir nuevamente desde la Estación Once después desde las 17.50, sin parar en Liniers.

Para las 20, los trenes volvían a detenerse en la estación afectada, pero solo lo hacían sentido a Moreno. Recién hacia las 21 del martes, Trenes Argentinos logró normalizar la circulación de las formaciones en ambos sentidos.

