Un camión mosquito quedó atascado en un puente de la Panamericana

choque de dos motos general paz

El choque se produjo en el cruce de General Paz y Goleta Santa Cruz. La mujer, de 32 años, tuvo que ser asistida por politraumatismos y trasladada en un helicóptero del SAME al hospital Santojanni.

De acuerdo con las primeras versiones, las dos motos involucradas circulaban “a toda velocidad por el carril rápido”, lo que habría contribuido a la violencia del impacto.

Aunque aún se investigan los motivos concretos que desencadenaron el siniestro, los testigos coinciden en que una maniobra brusca habría sido suficiente para que ambos rodados perdieran estabilidad.

