Un camión mosquito quedó atascado en un puente de la Panamericana
El incidente ocurrió en el ramal Pilar, en sentido a la Ciudad de Buenos Aires y provocó importantes demoras en el tránsito.
Un camión mosquito quedó atascado debajo de un puente en la autopista Panamericana, sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, generando una importante congestión en el tránsito vehicular este lunes a la mañana. Toda la insólita situación quedó registrada en un video grabado desde otro vehículo.
El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 41,5 del Ramal Pilar, cuando el conductor de un camión utilizado para el transporte de autos intentó pasar por debajo de un puente y el vehículo quedó atascado debido a que su altura era superior a la permitida para transitar por la zona.
Tal como se puede observar en el video, el camión mosquito transportaba varios vehículos en sus dos niveles y quedó trabado por la altura de uno de ellos. La mayoría eran camionetas pick-up cero kilómetros que parecen ploteadas con el logo de una empresa junto a una línea horizontal amarilla.
El hecho generó significativas demoras en el tránsito. Desde Autopistas del Sol informaron que la situación estaba controlada y recomendaron a los automovilistas tomar vías alternativas debido al operativo montado en el lugar.
Chocaron dos motos sobre la Avenida General Paz: una mujer resultó herida
Una mujer resultó herida en un fuerte choque entre dos motos sobre la Avenida General Paz. El accidente, que se registró a la altura de la bajada que conecta con Villa Madero sentido al Río de La Plata, demandó un importante operativo de emergencia en las primeras horas del lunes.
El choque se produjo en el cruce de General Paz y Goleta Santa Cruz. La mujer, de 32 años, tuvo que ser asistida por politraumatismos y trasladada en un helicóptero del SAME al hospital Santojanni.
De acuerdo con las primeras versiones, las dos motos involucradas circulaban “a toda velocidad por el carril rápido”, lo que habría contribuido a la violencia del impacto.
Aunque aún se investigan los motivos concretos que desencadenaron el siniestro, los testigos coinciden en que una maniobra brusca habría sido suficiente para que ambos rodados perdieran estabilidad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario