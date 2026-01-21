Choque múltiple de camiones en Panamericana: un chofer quedó atrapado en la cabina

El resultado fue un choque en cadena en el que participaron otros tres vehículos, como se puede apreciar en el video tomado por las cámaras de seguridad en el kilómetro 38, dentro del partido bonaerense de Pilar.

Primero impactaron Fiat Iveco y un Ford Cargo, y éste último también recibió el choque de otro Iveco, cuyo chofer quedó inconsciente y atrapado en la cabina.

Además, el acompañante del chofer atrapado tuvo que ser trasladado al Hospital Central de Pilar por una fractura expuesta en su pierna izquierda, informó el sitio Pilar de Todos.

Como era de esperarse, el accidente provocó un embotellamiento en la Panamericana que se extendió desde el kilómetro 38 hasta el 44, al menos hasta que Bomberos de Pilar y personal del SAME lograron rescatar a los heridos, y remolcar los vehículos.

Por el episodio ya se abrió una causa por "lesiones culposas" en la Justicia bonaerense, que investiga personal de la UFI N°1 de Pilar.