Choque múltiple de camiones en Panamericana: un chofer quedó atrapado en la cabina
El accidente de tránsito se produjo sobre la Panamericana hacia la Ciudad de Buenos Aires, dentro del partido de Pilar. Dos personas resultaron heridas.
Al menos dos personas resultaron heridas este miércoles en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido cerca de las 9 sobre la Panamericana con sentido a la Ciudad de Buenos Aires, donde un camionero quedó atrapado dentro de su vehículo tras impactar contra la parte trasera de un tráiler.
Fuentes policiales confirmaron que el chofer de uno de los camiones involucrados quedó atrapado adentro de la cabina de su vehículo como consecuencia del impacto, y que el accidente se debió a que un tráiler se desprendió de una camioneta.
Con el paso de las horas no sólo se logró liberar al chofer que estaba atrapado sino que también salió a la luz un video del accidente, que muestra la dinámica de qué ocurrió.
Eran poco más de las 9 de este miércoles y el tránsito avanzaba por la Panamericana cuando de repente se soltó el trailer de un camión JMC N900 que era conducido por un hombre de 34 años.
Mientras el conductor del JMC N900 salía de esa autovía, el tráiler que contenía sus herramientas de trabajo quedó en medio de la Panamericana y el conductor de un Fiat Uno tuvo que maniobrar de manera temeraria para no estrellarse contra él.
El resultado fue un choque en cadena en el que participaron otros tres vehículos, como se puede apreciar en el video tomado por las cámaras de seguridad en el kilómetro 38, dentro del partido bonaerense de Pilar.
Primero impactaron Fiat Iveco y un Ford Cargo, y éste último también recibió el choque de otro Iveco, cuyo chofer quedó inconsciente y atrapado en la cabina.
Además, el acompañante del chofer atrapado tuvo que ser trasladado al Hospital Central de Pilar por una fractura expuesta en su pierna izquierda, informó el sitio Pilar de Todos.
Como era de esperarse, el accidente provocó un embotellamiento en la Panamericana que se extendió desde el kilómetro 38 hasta el 44, al menos hasta que Bomberos de Pilar y personal del SAME lograron rescatar a los heridos, y remolcar los vehículos.
Por el episodio ya se abrió una causa por "lesiones culposas" en la Justicia bonaerense, que investiga personal de la UFI N°1 de Pilar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario