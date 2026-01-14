Corte total en la Panamericana: empleados de una fábrica de productos descartables protestaron por despidos

La resolución ministerial señala: “Disponer la Conciliación Obligatoria al conflicto suscitado entre la entidad gremial Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín y la empresa LUSTRAMAX S.R.L., retrotrayendo el estado de la situación a las 00:00 horas del día 09 de enero de 2026, hasta el día 03 de febrero de 2026 inclusive”.

“Hoy está en juego nuestro trabajo y el sustento de nuestras familias, pero mañana pueden ir por muchos más”, declaró Federico, uno de los empleados afectados, a quien la empresa le impidió el ingreso a la planta.

corte panamericana

Ante esta situación, los empleados se encuentran en estado de asamblea permanente y convocaron a nuevas medidas de fuerza hasta tanto la empresa acate las medidas ordenadas por el Ministerio de Trabajo provincial.