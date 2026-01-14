Corte total en la Panamericana: empleados de una fábrica de productos descartables protestaron por despidos
La movilización se realizó a la altura del peaje Pilar y provocó un verdadero caos de tránsito en plena hora pico.
Empleados de una fábrica de productos descartables y artículos de limpieza realizaron un corte total de la autopista Panamericana a la altura del peaje Pilar, en reclamo por despidos. La situación generó un caos de tránsito en plena hora pico.
La manifestación se realizó en las inmediaciones a la a planta de la fábrica Lustramax, que se ubica sobre la calle Estados Unidos al 4545, en el Parque Industrial de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas. La firma se dedica a la distribución de papelería, artículos descartables, de limpieza e higiene.
La protesta es en reclamo por el despido de 29 empleados - incluidos delegados y activistas gremiales - y el reclamo por el pago de aguinaldos, salarios y bonos adeudados. Se trata del segundo corte realizado esta semana.
La empresa anunció que atraviesa un Proceso Preventivo de Crisis. Sin embargo, los delegados advierten que la compañía mantiene su nivel de actividad con normalidad. “Los camiones salen, los fletes salen, la mercadería se distribuye. No hay crisis”, afirmó Leandro, delegado de la planta, en diálogo con el sitio Mundo Gremial.
El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la Conciliación Obligatoria y ordenó la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos, además de retrotraer la situación laboral al 9 de enero. Sin embargo, según informaron los trabajadores, la empresa rechazó la resolución y notificó que no la acatará la medida.
La resolución ministerial señala: “Disponer la Conciliación Obligatoria al conflicto suscitado entre la entidad gremial Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín y la empresa LUSTRAMAX S.R.L., retrotrayendo el estado de la situación a las 00:00 horas del día 09 de enero de 2026, hasta el día 03 de febrero de 2026 inclusive”.
“Hoy está en juego nuestro trabajo y el sustento de nuestras familias, pero mañana pueden ir por muchos más”, declaró Federico, uno de los empleados afectados, a quien la empresa le impidió el ingreso a la planta.
Ante esta situación, los empleados se encuentran en estado de asamblea permanente y convocaron a nuevas medidas de fuerza hasta tanto la empresa acate las medidas ordenadas por el Ministerio de Trabajo provincial.
