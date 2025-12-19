Choque múltiple en Panamericana y General Paz entre tres camionetas: una transportaba caballos

choque multiple general paz



Personal policial y de emergencias trabajó durante varias horas en la zona para asistir a las víctimas, retirar los vehículos y normalizar el tránsito. Las causas del accidente son materia de investigación.

Minutos antes de este episodio, otro accidente se registró en la intersección de Avenida Riestra al 1700, entre Mom y Agustín de Vedia. Allí, un conductor realizó una mala maniobra de retorno, colisionó contra un auto que se encontraba estacionado, terminó subiendo a la vereda y finalmente impactó contra una pared. En el lugar trabajaron agentes de la Policía de la Comuna 7.

Poco después de la medianoche, una agente de tránsito fue atropellada por un automóvil mientras realizaba controles de rutina en la intersección de avenida Figueroa Alcorta y La Pampa, en el barrio porteño de Belgrano. Según informó la policía alrededor de la 1.05, la trabajadora sufrió lesiones en las piernas, fue asistida en el lugar y no requirió traslado a un centro de salud.