Choque múltiple en Panamericana y General Paz entre tres camionetas: una transportaba caballos
Los animales fueron rescatados por los bomberos. El tránsito a la altura de Balbín, con sentido hacia el Riachuelo, permanece cortado.
Un choque múltiple se registró este viernes a la madrugada sobre la avenida General Paz, a la altura de Balbín, en sentido hacia el Riachuelo, y dejó un herido.
El episodio se produjo cerca de las 4.40 de la mañana y tuvo como protagonistas a varios vehículos. Entre ellos, una camioneta Ford 4x4 que circulaba con un equipo utilizado comúnmente para el traslado de animales y que, tras el impacto, quedó detenida al costado de la calzada. Los siete caballos que viajaban en el acoplado debieron ser trasladados, aunque de acuerdo con las primeras informaciones no resultaron heridos.
Como consecuencia del choque, un vehículo utilitario rojo quedó atravesado sobre la calzada luego de impactar con una camioneta Volkswagen Amarok, de gran porte.
Según se puede ver en las imágenes, el utilitario resultó con severos daños: el capot levantado, las ruedas delanteras fuera de eje y el parabrisas estallado.
El conductor fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital Santojanni con diagnóstico de politraumatismo.
Personal policial y de emergencias trabajó durante varias horas en la zona para asistir a las víctimas, retirar los vehículos y normalizar el tránsito. Las causas del accidente son materia de investigación.
Minutos antes de este episodio, otro accidente se registró en la intersección de Avenida Riestra al 1700, entre Mom y Agustín de Vedia. Allí, un conductor realizó una mala maniobra de retorno, colisionó contra un auto que se encontraba estacionado, terminó subiendo a la vereda y finalmente impactó contra una pared. En el lugar trabajaron agentes de la Policía de la Comuna 7.
Poco después de la medianoche, una agente de tránsito fue atropellada por un automóvil mientras realizaba controles de rutina en la intersección de avenida Figueroa Alcorta y La Pampa, en el barrio porteño de Belgrano. Según informó la policía alrededor de la 1.05, la trabajadora sufrió lesiones en las piernas, fue asistida en el lugar y no requirió traslado a un centro de salud.
