Fuerte choque entre un taxi y un colectivo en Barracas dejó tres heridos

choque colectivo taxi

Un joven de 22 años murió tras un impactante choque en Córdoba

Durante la madrugada de este jueves se produjo un grave siniestro vial en avenida La Voz del Interior al 6600, en barrio Los Boulevares, en la ciudad de Córdoba, que dejó como saldo un joven de 22 años muerto y una mujer con diversas lesiones.

Por causas que se encuentran bajo investigación, un automóvil Fiat Regata, en el que se desplazaban un hombre y una mujer, perdió el control del rodado y colisionó contra un poste de cemento.

A raíz del impacto, el vehículo volcó y quedó apoyado sobre su lateral izquierdo, quedando ambos ocupantes atrapados en el habitáculo.

Ante la situación, trabajó en el lugar personal de la Dirección Bomberos, quienes llevaron adelante las tareas de rescate y liberación de las víctimas.

Un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento del conductor, mientras que la mujer fue diagnosticada con politraumatismos y trasladada consciente al Hospital de Urgencias para una mejor atención.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, continuándose con la investigación para establecer las circunstancias que originaron el siniestro.