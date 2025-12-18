Fuerte choque entre un taxi y un colectivo en Barracas dejó tres heridos
El siniestro vial ocurrió en el cruce entre Santo Domingo y Osvaldo Cruz. Los pasajeros del vehículos de alquiler y su conductor resultaron heridos.
Un fuerte choque ocurrió en las primeras horas de hoy en el barrio porteño de Barracas. Por el siniestro, entre un colectivo y un taxi, se registraron tres heridos, dos de los cuales fueron trasladados al Hospital Penna.
De acuerdo con las primeras informaciones, el episodio ocurrió en la intersección de Santo Domingo y Osvaldo Cruz, cuando, por razones que aún se investigan, chocó un colectivo de la línea 151 con un taxi que iba con dos pasajeros.
Por el impacto, el conductor del taxi tuvo que ser asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) en el lugar, mientras que otros dos ocupantes fueron trasladados al Hospital General de Agudos José María Penna con traumatismos varios.
Por su parte, ningún pasajero del colectivo resultó herido y el colectivero resultó ileso. El tránsito en la zona permaneció interrumpido por media hora.
Un joven de 22 años murió tras un impactante choque en Córdoba
Durante la madrugada de este jueves se produjo un grave siniestro vial en avenida La Voz del Interior al 6600, en barrio Los Boulevares, en la ciudad de Córdoba, que dejó como saldo un joven de 22 años muerto y una mujer con diversas lesiones.
Por causas que se encuentran bajo investigación, un automóvil Fiat Regata, en el que se desplazaban un hombre y una mujer, perdió el control del rodado y colisionó contra un poste de cemento.
A raíz del impacto, el vehículo volcó y quedó apoyado sobre su lateral izquierdo, quedando ambos ocupantes atrapados en el habitáculo.
Ante la situación, trabajó en el lugar personal de la Dirección Bomberos, quienes llevaron adelante las tareas de rescate y liberación de las víctimas.
Un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento del conductor, mientras que la mujer fue diagnosticada con politraumatismos y trasladada consciente al Hospital de Urgencias para una mejor atención.
Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, continuándose con la investigación para establecer las circunstancias que originaron el siniestro.
