Choque múltiple en San Cristóbal: una camioneta descontrolada provocó graves destrozos

choque san cristobal

En su declaración, el joven admitió que se había quedado dormido mientras manejaba, lo que provocó que perdiera el control del vehículo. Por disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Fermoselle, se le realizó un test de alcoholemia para descartar consumo de alcohol, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.

Si bien el hecho no dejó víctimas fatales ni heridos de gravedad, el accidente volvió a poner en foco los riesgos de la conducción en horarios nocturnos y la importancia del descanso al volante, en un episodio que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.