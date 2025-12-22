Una mujer chocó contra un auto estacionado y volcó: manejaba con 2,24 de alcohol en sangre

choque vuelco villa luro

En paralelo a la asistencia de los ocupantes del vehículo, personal de Bomberos cortó inmediatamente el suministro eléctrico y de combustible del auto volcado, así como también del que permanecía estacionado, con el objetivo de prevenir incendios o explosiones.

La Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo de la Dra. Verónica Tito, ordenó que se le realice el test de alcoholemia a la conductora, el cual arrojó 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite de 0,50 gr/l permitido en la Ciudad de Buenos Aires para un conductor particular.

Luego de que se confirmara el resultado de alcoholemia positiva, la fiscalía ordenó la detención de la mujer, su traslado a la alcaidía 4 Bis Anexo B y la remisión del vehículo.

En tanto, se informó que, durante la mañana, el acompañante herido fue dado de alta del hospital Santojanni.