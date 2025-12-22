Una mujer chocó contra un auto estacionado y volcó: manejaba con 2,24 de alcohol en sangre
La conductora quedó detenida luego de que le realizaran el test de alcoholemia. Ocurrió en Villa Luro.
Una mujer quedó detenida por manejar alcoholizada, chocar contra un auto estacionado y volcar en el barrio porteño de Villa Luro. El test determinó que tenía 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre. Su acompañante tuvo que ser trasladado a un hospital con politraumatismos.
El siniestro ocurrió en la madrugada de este lunes en la avenida Rivadavia al 9600, entre Virgilio y avenida Lope de Vega, sentido a Provincia, y quedó registrado en un video grabado por una cámara de seguridad de la zona.
En las imágenes se puede ver a la conductora de una Ford EcoSport gris oscuro transitando sobre el carril derecho de la avenida cuando, de un momento a otro, se desvía e impacta contra el lateral de una Peugeot Partner que estaba estacionada. Como consecuencia del choque, la camioneta dio un vuelco y quedó lateralizada sobre su costado izquierdo.
Minutos después, personal de la Comisaría Vecinal 10 C de la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se desplazaron hasta el lugar del hecho. Al llegar, se encontraron con la camioneta volcada sobre la avenida y el utilitario estacionado, pero con evidentes daños producto del choque.
Según informó el SAME, la conductora, una mujer de 26 años, iba acompañada por un hombre de 31, que resultó herido con politraumatismos y tuvo que ser derivado al hospital Santojanni.
En paralelo a la asistencia de los ocupantes del vehículo, personal de Bomberos cortó inmediatamente el suministro eléctrico y de combustible del auto volcado, así como también del que permanecía estacionado, con el objetivo de prevenir incendios o explosiones.
La Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo de la Dra. Verónica Tito, ordenó que se le realice el test de alcoholemia a la conductora, el cual arrojó 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite de 0,50 gr/l permitido en la Ciudad de Buenos Aires para un conductor particular.
Luego de que se confirmara el resultado de alcoholemia positiva, la fiscalía ordenó la detención de la mujer, su traslado a la alcaidía 4 Bis Anexo B y la remisión del vehículo.
En tanto, se informó que, durante la mañana, el acompañante herido fue dado de alta del hospital Santojanni.
