Se distrajo con un accidente en la General Paz y chocó a una moto: dos heridos

Con motivo de ambos accidentes, la salida de avenida General Paz hacia avenida De los Corrales permaneció cerrada al tránsito mientras en el lugar trabajaban médicos del SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad.

Previo a estos siniestros, cerca de las 2 de la madrugada se produjo un choque múltiple entre un auto Mercedes blanco y dos motos, también sobre la avenida General Paz, pero a la altura Mosconi, sentido al Riachuelo.

choque General Paz

Los motociclistas sufrieron politraumatismos por lo que fueron trasladados al hospital Zubizarreta. Entre los heridos había una mujer con traumatismo grave de cráneo.

Choque múltiple en San Cristóbal: una camioneta descontrolada provocó graves destrozos

choque san cristobal 1

Un violento accidente de tránsito generó preocupación durante la madrugada de este lunes en el barrio porteño de San Cristóbal, cuando una camioneta perdió el control y embistió a varios autos estacionados, provocando una escena de importantes daños materiales y un operativo policial en plena vía pública. El hecho ocurrió en la intersección de avenida Independencia y Catamarca.

choque san cristobal

Según confirmaron fuentes policiales, el siniestro se produjo alrededor de las 3:40 de la mañana, cuando una camioneta Peugeot Boxer circulaba por avenida Independencia y, por causas que luego fueron esclarecidas por el propio conductor, terminó impactando primero contra un contenedor de residuos. Tras ese primer choque, el vehículo avanzó varios metros fuera de control y colisionó con cuatro autos que se encontraban correctamente estacionados sobre la calzada.

La secuencia más impactante se dio con el último de los vehículos alcanzados, un Peugeot 408, que producto de la fuerza del impacto fue desplazado hacia la vereda. En su recorrido descontrolado, el auto dañó un puesto de diarios y terminó incrustado contra la cortina metálica de una carpintería que se encontraba cerrada al momento del hecho. Afortunadamente, no había peatones circulando por el lugar en ese horario.

Además del Peugeot 408, otros tres vehículos resultaron con daños considerables: un Volkswagen Suran, un Chevrolet Prisma y un Peugeot 208. Todos ellos presentaron roturas visibles en su carrocería, lo que da cuenta de la magnitud del impacto generado por la camioneta.

Personal de la Comisaría Vecinal 3 B de la Policía de la Ciudad acudió rápidamente al lugar tras recibir el aviso y montó un operativo de seguridad para resguardar la zona y ordenar el tránsito. De acuerdo a la información recabada, el conductor de la camioneta, un joven de 27 años, no sufrió lesiones y pudo brindar su testimonio ante las autoridades.

En su declaración, el joven admitió que se había quedado dormido mientras manejaba, lo que provocó que perdiera el control del vehículo. Por disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Fermoselle, se le realizó un test de alcoholemia para descartar consumo de alcohol, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.