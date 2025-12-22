Cómo estará el clima en Nochebuena y Navidad en Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y La Costa

Navidad: jornada agradable en toda la región

El jueves 25 de diciembre, día de Navidad, el tiempo se presentará estable y agradable en toda la Costa Atlántica. Las temperaturas máximas rondarán los 25 grados, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

Estas condiciones permitirán disfrutar tanto de la playa como de actividades al aire libre, consolidando un escenario ideal para quienes eligen la costa bonaerense para pasar las fiestas.