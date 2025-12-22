Cómo estará el clima en Nochebuena y Navidad en Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y La Costa
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia temperaturas altas y sin lluvias para el 24 de diciembre a la noche en toda la costa atlántica.
La Costa Atlántica bonaerense se prepara para celebrar Nochebuena y Navidad con condiciones climáticas mayormente favorables, temperaturas agradables y bajas probabilidades de lluvia, de acuerdo con los datos oficiales del pronóstico.
Las principales ciudades turísticas, como Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y el partido de La Costa, tendrán jornadas cálidas, ideales para festejos al aire libre y encuentros familiares junto al mar, según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Nochebuena: calor moderado y noche templada
Para el miércoles 24 de diciembre, en Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar se espera una temperatura máxima de 26 grados, con una noche cálida, ya que a la medianoche el termómetro se mantendrá por encima de los 20 grados.
Durante la tarde, podrían registrarse algunas lluvias débiles y aisladas, aunque la probabilidad es baja y no se prevén fenómenos de intensidad.
En tanto, en el Partido de La Costa el panorama será aún más estable: no hay chances de lluvias y la temperatura máxima alcanzará los 30 grados, configurando una Nochebuena típicamente veraniega.
Navidad: jornada agradable en toda la región
El jueves 25 de diciembre, día de Navidad, el tiempo se presentará estable y agradable en toda la Costa Atlántica. Las temperaturas máximas rondarán los 25 grados, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.
Estas condiciones permitirán disfrutar tanto de la playa como de actividades al aire libre, consolidando un escenario ideal para quienes eligen la costa bonaerense para pasar las fiestas.
