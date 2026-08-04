Choque y vuelco en la Autopista 25 de Mayo: dos personas resultaron heridas

El hecho ocurrió el lunes minutos después de las 17 en la intersección de las calles 160 y 78, en el barrio de Los Hornos, y quedó registrado en un video grabado por una cámara de seguridad. Las imágenes muestran el momento en que el móvil policial pierde el control, gira sobre sí mismo y termina dado vuelta dentro de una zanja.

Ambas motos habían sido robadas en distintos hechos ocurridos en La Plata

Pese al espectacular accidente, el operativo continuó y culminó con la detención de tres jóvenes acusados de integrar una banda dedicada al robo de motos, además del secuestro de los vehículos sustraídos y de la camioneta que usaban para trasladarlos.

Según informaron fuentes policiales, el móvil del Comando de Patrullas se dirigía a prestar apoyo a la persecución cuando perdió el control y cayó a un canal de desagüe. Como consecuencia del fuerte impacto, las dos policías que viajaban en el móvil sufrieron heridas leves y fueron trasladadas al Hospital Italiano de La Plata.

La persecución había comenzado luego de una investigación realizada por personal de la Comisaría Tercera y efectivos de la división motorizada, quienes lograron identificar una camioneta Fiat Fiorino utilizada por los sospechosos. Al advertir la presencia policial en la zona de las calles 161 y 68, los ocupantes intentaron escapar, lo que dio inicio a un seguimiento por distintas calles de la ciudad.

El patrullero terminó dentro de una zanja durante una persecución en La Plata

Finalmente, los sospechosos fueron interceptados y detenidos. Según fuentes policiales, fueron identificados como de Federico Eduardo Miño, de 19 años; Michel Alexander Palau, de 23; y Dylan Jonatan Closs, de 21, todos domiciliados en el partido de Quilmes.

Dentro de la camioneta, los efectivos encontraron dos motos: una Honda Tornado y una Kawasaki KLX 300 que habían sido robadas días atrás en distintos hechos ocurridos en La Plata. Ambos rodados fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia junto con la Fiorino utilizada para transportarlos.

Los tres sospechosos fueron detenidos

Los investigadores sostienen que la organización delictiva se dedicaba a robar motos en distintos barrios de la capital bonaerense para luego trasladarlas hasta Ezpeleta, en el partido de Quilmes, donde adulteraban los datos y las comercializaban con documentación falsa en el mercado ilegal.

La investigación de la causa quedó a cargo de la UFI N°3 de La Plata, encabezada por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, quien imputó a los tres detenidos por los delitos de robo, atentado y resistencia a la autoridad y encubrimiento.