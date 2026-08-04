Comunicado de la OMM: El Niño anticipa un fenómeno de fuerza inédita
La Organización Meteorológica Mundial confirmó que El Niño alcanzará una fuerza no vista en años, desatando un marcado aumento de tormentas y temperaturas.
El desarrollo del fenómeno de El Niño continúa ganando una fuerza preocupante sobre el océano Pacífico. Según la Organización Meteorológica Mundial, este evento climático será uno de los factores principales que moldearán el tiempo global, alcanzando una intensidad muy fuerte durante el trimestre de agosto a octubre de 2026.
Cómo afectará el Clima global y las temperaturas
De acuerdo con los reportes oficiales, las anomalías de la temperatura del mar podrían superar los 2,9 °C en las regiones de monitoreo. Este profundo calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico central y oriental no actuará solo; los expertos en meteorología anticipan que se combinará con un océano Atlántico tropical superior a lo normal, modificando radicalmente la circulación atmosférica del planeta.
Respecto de las precipitaciones, el patrón previsto eleva el riesgo de una tormenta severa y lluvias muy por encima de los promedios en sectores sensibles como el sudeste de Sudamérica, el Gran Cuerno de África, el sur de Europa y el oeste de Norteamérica. En marcado contraste, las probabilidades de sequía extrema aumentan drásticamente para el subcontinente indio y Australia.
El urgente llamado a la prevención mundial
El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que todo esto ocurre en un contexto sumamente crítico, agravado por la tendencia sostenida al aumento de la temperatura global. La combinación puede intensificar olas de calor letales y favorecer incendios forestales de gran magnitud.
Por su parte, Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, destacó que la información brindada debe servir como herramienta clave para que los gobiernos, organismos humanitarios y comunidades vulnerables adopten medidas preventivas de manera inmediata, preparándose antes de que los devastadores impactos materiales y humanos se concreten.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario