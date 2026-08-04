Comunicado de la OMM: El Niño anticipa un fenómeno de fuerza inédita

Respecto de las precipitaciones, el patrón previsto eleva el riesgo de una tormenta severa y lluvias muy por encima de los promedios en sectores sensibles como el sudeste de Sudamérica, el Gran Cuerno de África, el sur de Europa y el oeste de Norteamérica. En marcado contraste, las probabilidades de sequía extrema aumentan drásticamente para el subcontinente indio y Australia.