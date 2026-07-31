Dramática entradera en Mataderos: enfrentó a los delincuentes, los persiguió y terminó chocando

La víctima estaba acompañada por su hermano, quien tampoco no dudó en perseguir a los delincuentes en su propio vehículo: "A uno lo vi con un arma, pero no la usó”, relató el otro joven: "Los perseguimos porque nuestra intención era agarrarlos, no me gustó que entraran a casa, estaba mi sobrina".

Persecución y choque en Mataderos

El vehículo de una de las víctimas terminó destrozado

Los dos hermanos se subieron a bordo de sus respectivos autos, entre ellos un Renault Logan gris, y comenzaron a perseguir a los delincuentes, que se movilizaban en una camioneta Peugeot Partner.

La dramática secuencia duró unas seis cuadras y culminó en el cruce de la avenida Directorio y Miralla, donde uno de los jóvenes perdió el control del auto y chocó contra un cartel publicitario, un semáforo y un árbol, para luego terminar sobre la vereda en la esquina de avenida Directorio y Miralla.

“Nos chocaron en la parte de la culata, perdimos el control y fallaron los frenos", contó el joven.

En paralelo, los delincuentes abandonaron la camioneta y escaparon con el apoyo de un Honda Civic. “Dicen que hay un tercer auto relacionado, un Logan Blanco que hacía de campana”, aportó la víctima en declaraciones televisivas.

Respeto al intento de entradera en su vivienda, ambos comentaron que solo tenían algunos ahorros por su trabajo, tres motos y otros objetos de valor, por lo que sospechan que alguien los marcó.

“No entiendo por qué entrarían a robar. Capaz un vecino nos regaló, porque tenemos autos, motos, que nos compramos trabajando y yo digo que capaz es por eso”, indicó. Su hermano coincidió con esa teoría: "Alguien nos vendió y vinieron a robarnos", sentenció.

En la investigación del caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45, a cargo del fiscal Rouco Oliva.