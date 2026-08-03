Accidente y caos en Panamericana: una persona intentó cruzar la autopista y fue atropellada
Ocurrió en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Hubo un colapso en el tránsito por demoras que superaron los 10 kilómetros.
Una persona fue atropellada este lunes por la mañana cuando intentó cruzar la autopista Panamericana a pie, cerca de la avenida Sucre, en el partido de San Isidro, sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Con motivo del accidente se registraron importantes demoras que superaron los 10 kilómetros en hora pico.
El siniestro se produjo alrededor de las 6.30 a la altura del kilómetro 20, donde tres carriles permanecieron obstruidos hasta las 9, generando una importante congestión vehicular.
Según informaron fuentes de Autopistas del Sol (Ausol), concesionaria del Acceso Norte, la persona herida sería una mujer que intentó cruzar la autopista a pie cuando fue embestida por un auto Renault Logan gris conducido por un hombre de 76 años y acompañado por otro de 35.
Como consecuencia del brutal atropello, la víctima sufrió heridas de consideración y fue asistida en principio por los servicios de emergencia, para luego ser trasladada de urgencia al Hospital de San Isidro, según indicaron fuentes policiales consultadas por La Nación.
La escena del accidente fue preservada por directiva de la UFI de Boulogne, que inició las primeras actuaciones por lesiones culposas. En lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica y de la comisaría 3ª de San Isidro para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
Caos de tránsito en la Panamericana
A raíz del siniestro, y para facilitar el posterior trabajo de los peritos policiales, tres carriles de la autopista Panamericana permanecieron cortados durante casi dos horas, lo que generó impresionantes demoras en el tránsito para quienes se dirigían hacia la Capital Federal.
También a primera hora de este lunes, un accidente entre dos automóviles provocó largas demoras en la autopista Illia, sentido al centro porteño. Tras el choque de dos vehículos, tres personas debieron ser atendidas: dos mujeres y un hombre fueron trasladados al Hospital Fernández, informó el SAME.
Choque múltiple en la autopista Illia: 3 heridos
Otro impresionante accidente se registró alrededor de las 7.40 de este lunes sobre la autopista Illia, a la altura de avenida Del Libertador, donde tres personas resultaron heridas a raíz de un choque múltiple.
Según detallaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el incidente involucró a dos vehículos que se desplazaban por la autopista sentido al centro.
Como consecuencia del choque, dos mujeres y un hombre resultaron heridos. Los tres pacientes fueron trasladados por el SAME al Hospital Fernández.
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