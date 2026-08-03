Accidente y caos en Panamericana: una persona intentó cruzar la autopista y fue atropellada

Caos de tránsito en la Panamericana

A raíz del siniestro, y para facilitar el posterior trabajo de los peritos policiales, tres carriles de la autopista Panamericana permanecieron cortados durante casi dos horas, lo que generó impresionantes demoras en el tránsito para quienes se dirigían hacia la Capital Federal.

También a primera hora de este lunes, un accidente entre dos automóviles provocó largas demoras en la autopista Illia, sentido al centro porteño. Tras el choque de dos vehículos, tres personas debieron ser atendidas: dos mujeres y un hombre fueron trasladados al Hospital Fernández, informó el SAME.

Choque múltiple en la autopista Illia: 3 heridos

Tres heridos por un choque múltiple en Autopista Illia

Otro impresionante accidente se registró alrededor de las 7.40 de este lunes sobre la autopista Illia, a la altura de avenida Del Libertador, donde tres personas resultaron heridas a raíz de un choque múltiple.

Según detallaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el incidente involucró a dos vehículos que se desplazaban por la autopista sentido al centro.

Como consecuencia del choque, dos mujeres y un hombre resultaron heridos. Los tres pacientes fueron trasladados por el SAME al Hospital Fernández.