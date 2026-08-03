Persecución y choque entre una moto y un patrullero en Palermo: un detenido y un herido
Dos jóvenes escapaban de la Policía de la Ciudad cuando protagonizaron un violento choque en Juan B. Justo y Nicaragua.
Una intensa persecución policial terminó con un joven detenido y otro herido en el barrio porteño de Palermo, luego de que dos sospechosos intentaran escapar de la Policía de la Ciudad y chocaran contra un patrullero durante la fuga.
El episodio ocurrió durante la madrugada de este lunes en la intersección de la avenida Juan B. Justo y Nicaragua, frente a una sucursal bancaria y a pocos metros de la base operativa del SAME.
De acuerdo con la información oficial, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B localizaron a los sospechosos cuando circulaban a alta velocidad por la zona de Bonpland y Honduras, sin utilizar casco. Al intentar identificarlos, los ocupantes de la moto ignoraron la orden de detención y aceleraron, lo que dio inicio a una persecución policial.
Durante la huida, los sospechosos realizaron peligrosas maniobras, entre ellas circular en contramano y transitar por sectores de la vereda para intentar evadir a los patrulleros. En un momento del recorrido, el acompañante se arrojó de la moto, mientras el conductor continuó la fuga.
La persecución concluyó cuando el motociclista realizó un giro en contramano sobre Juan B. Justo al 1200 y terminó impactando contra un patrullero de la Policía de la Ciudad. Como consecuencia del fuerte choque, la moto quedó volcada sobre la vereda, con importantes daños y varias piezas desprendidas.
Los dos involucrados fueron asistidos en el lugar por personal médico. Uno de ellos quedó detenido, mientras que el otro fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Fernández con politraumatismos. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una mochila de reparto de delivery que llevaban los sospechosos. Los investigadores intentan determinar si era utilizada para cometer robos o si se trató de una coincidencia.
En la escena trabajó personal de la Policía Federal, que realizó las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del siniestro. Como consecuencia del operativo, uno de los carriles de la avenida Juan B. Justo permaneció restringido al tránsito durante varias horas. La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte.
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