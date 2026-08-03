Persecución y choque entre una moto y un patrullero en Palermo: un detenido y un herido

Los dos involucrados fueron asistidos en el lugar por personal médico. Uno de ellos quedó detenido, mientras que el otro fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Fernández con politraumatismos. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una mochila de reparto de delivery que llevaban los sospechosos. Los investigadores intentan determinar si era utilizada para cometer robos o si se trató de una coincidencia.

En la escena trabajó personal de la Policía Federal, que realizó las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del siniestro. Como consecuencia del operativo, uno de los carriles de la avenida Juan B. Justo permaneció restringido al tránsito durante varias horas. La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte.