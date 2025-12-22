Choque y vuelco en Recoleta: un conductor resultó herido

En una mañana signada por más de 10 accidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires y en las distintas vías de acceso a ella, uno de los más fuertes lo protagonizó un automovilista quien, a bordo de un Renault Kwid, perdió el control del vehículo y volcó. El incidente vial se produjo minutos después de las 7 de la mañana sobre la calle Mansilla a la altura de Anchorena en el barrio porteño de Recoleta.