Choque y vuelco en Recoleta: un conductor resultó herido
Un segundo choque y vuelco se registró sobre la avenida Rivadavia en la que estuvieron involucrados conductores que manejaban alcoholizados.
En una mañana signada por más de 10 accidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires y en las distintas vías de acceso a ella, uno de los más fuertes lo protagonizó un automovilista quien, a bordo de un Renault Kwid, perdió el control del vehículo y volcó. El incidente vial se produjo minutos después de las 7 de la mañana sobre la calle Mansilla a la altura de Anchorena en el barrio porteño de Recoleta.
Aunque todavía no se conocen los detalles del accidente las autoridades presumen que el automovilista mordió el cordón de la vereda o bien la separación que divide la calzada de la bicisenda, perdió el control del vehículo y terminó volcado ya que no parece haber habido otro vehículo involucrado.
El incidente se produjo en una mañana marcada por accidentes que incluye un segundo vuelco en la intersección de Rivadavia y Lope de Vega que protagonizaron 4 personas que se encontraban alcoholizadas y que debieron ser hospitalizadas. En ese accidente un hombre de 30 años sufrió un traumatismo de cráneo y debió ser trasladado de urgencia.
En tanto en Recoleta trabaja el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) que trasladó al conductor del Renault Kwid a un centro de atención para ser atendido. Afortunadamente solo presenta heridas leves y su vida no se encuentra en peligro.
La circulación de vehículos sobre Mansilla se encuentra interrumpida mientras el personal del SAME trabaja para atender a los heridos y las autoridades intentan determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades en el incidente vial.
Mientras avanzan las primeras pericias, las autoridades también esperan la asistencia de una grúa para poder volver a poner sobre sus ruedas el vehículo volcado y así poder removerlo de la vía y habilitar nuevamente el tránsito de autos que se encuentra cortada desde hace más de una hora.
