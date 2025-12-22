Una casona centenaria de Recoleta que vuelve a la vida entre platos de autor y un jardín escondido

image

La cafetería de especialidad completa la experiencia. Muyè trabaja con granos arábigos brasileños de tueste medio, elegidos por su perfil suave, baja acidez y notas que remiten al chocolate y los frutos secos. Una elección coherente con la propuesta general del lugar: técnica, equilibrio y atención al detalle sin estridencias.

Así, Muyè logra algo poco frecuente: darle nueva vida a una casa histórica sin borrar su pasado, y convertirla en un espacio cotidiano, amable y contemporáneo. Un restaurante que dialoga con la memoria de Recoleta mientras construye su propio lugar en la escena gastronómica porteña.

Dónde queda Muyè

Dirección: Ayacucho 1563, Recoleta.

Instagram: @somosmuye