Una casona centenaria de Recoleta que vuelve a la vida entre platos de autor y un jardín escondido
En una antigua residencia que perteneció a la familia Pellegrini, hoy funciona Muyè, un restaurante y cafetería de especialidad que combina cocina cuidada, precios accesibles y un oasis verde en pleno centro porteño.
En una elegante residencia de más de cien años que perteneció al sobrino del expresidente Carlos Pellegrini, hoy funciona Muyè, un restaurante y cafetería de especialidad que recupera el valor patrimonial del espacio y lo proyecta hacia la actualidad a través de una propuesta gastronómica cuidada, accesible y con identidad propia.
La casona, ubicada en una calle serena del barrio, fue restaurada respetando su arquitectura original: aberturas antiguas, techos altos y un antiguo aljibe conviven con una ambientación cálida y actual. El resultado es un equilibrio logrado entre pasado y presente, donde la historia no se exhibe como museo sino que acompaña la experiencia. El mayor secreto del lugar se descubre al fondo: un jardín interno que funciona como un pequeño oasis urbano, rodeado de verde y preparado para usarse todo el año, que invita a bajar el ritmo y quedarse.
Detrás del proyecto están Marcelo Böer, empresario con una extensa trayectoria en la gastronomía local —vinculado a conceptos como Mudrá, Hell’s Pizza, Barra Chalaca, Tanta y La Mar— y su socio Fernando Bertuol, quien aporta una mirada centrada en la hospitalidad y la experiencia del comensal. Juntos pensaron Muyè como un espacio sin solemnidad, donde la cocina de autor se expresa en platos bien ejecutados, reconocibles y con precios pensados para volver.
Qué se puede pedir en Muyè
La carta recorre distintos momentos del día. Desde la mañana y durante toda la jornada, el all-day suma nuevas opciones con guiños a platos clásicos de la cultura brasileña, como la tradicional tapioca de masa de mandioca y rellena con queso y tomate, o el bowl de açaí con banana en rodajas, frutos rojos y granola. Para el almuerzo y la cena se mantiene la moqueca de camarones como uno de sus más pedidos y también se suma el Orange Chicken, una suprema de pollo marinada en salsa de ostras, naranjas y arroz salvaje con criolla de mango.
Los postres mantienen la misma lógica: recetas conocidas, bien resueltas y con un giro propio, como la macedonia de frutas de estación y sorbete de mango, la key lime pie o su cremoso de chocolate con aceite de oliva y sal marina. La coctelería acompaña con creaciones de autor —entre ellas el Sour de Lemuria o el Acto de Otoño— además de jugos prensados, limonadas y una cuidada selección de vinos.
La cafetería de especialidad completa la experiencia. Muyè trabaja con granos arábigos brasileños de tueste medio, elegidos por su perfil suave, baja acidez y notas que remiten al chocolate y los frutos secos. Una elección coherente con la propuesta general del lugar: técnica, equilibrio y atención al detalle sin estridencias.
Así, Muyè logra algo poco frecuente: darle nueva vida a una casa histórica sin borrar su pasado, y convertirla en un espacio cotidiano, amable y contemporáneo. Un restaurante que dialoga con la memoria de Recoleta mientras construye su propio lugar en la escena gastronómica porteña.
Dónde queda Muyè
Dirección: Ayacucho 1563, Recoleta.
Instagram: @somosmuye
