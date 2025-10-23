Dos formaciones del ferrocarril Urquiza chocaron en Lemos: hay heridos
El accidente se produjo cuando un tren descarrilló y chocó lateralmente con otro que circulaba por vía contraria. Según trascendidos, son entre siete y doce las personas heridas por el incidente.
Dos formaciones de la línea Urquiza colisionaron en la noche de este jueves en la estación terminal de General Lemos, donde uno de los trenes descarriló y chocó lateralmente contra otra formación que circulaba en sentido contrario.
Según las primeras informaciones no oficiales, hay siete y doce personas heridas por el incidente protagonizado por "formaciones obsoletas", según manifestó un trabajador testigo del hecho que conmueve a usuarios y vecinos de la localidad de Campo de Mayo, partido de San Miguel, donde se encuentra la estación ferroviaria.
En el lugar intervino personal del SAME, que dio los primeros auxilios a los damnificados, trasladando al menos a un pasajero a un nosocomio cercano, así como de Bomberos y de la Policía Federal.
De acuerdo a la empresa concesionaria de la línea, el servicio se encuentra limitado entre la cabecera de Federico Lacroze y la estación Campo de Mayo.
Mariana Giacumbo, vocera de Metrovías, relativizó la importancia del accidente y dijo que "es la primera vez que esto nos sucede". La mencionada empresa, por cierto, tiene la concesión del servicio desde hace tres décadas, y nunca modernizó las formaciones de la línea ferroviaria.
NOTICIA EN DESARROLLO
