Tragedia en Misiones: un micro cayó a un arroyo y dejó al menos 8 muertos y 29 heridos

En cuanto a los heridos, con lesiones de diferente gravedad, fueron trasladados a los hospitales de Oberá y Campo Grande, mientras que algunos casos más críticos fueron derivados al Hospital Ramón Madariaga de Posadas.

Cabe mencionar que la empresa no cuenta con la lista de pasajeros, por lo que la Policía trabaja en la identificación de las víctimas y lesionados, en coordinación con los centros de salud y las dependencias intervinientes.

La Ruta Nacional 14 permanece con un solo carril habilitado, por lo que se solicita a los automovilistas circular con extrema precaución y evitar la zona si no es estrictamente necesario, a fin de facilitar las tareas de rescate, asistencia y peritaje.

Accidente misiones