Tragedia en Misiones: un micro cayó a un arroyo y dejó al menos 8 muertos y 29 heridos
El colectivo, que viajaba con 50 personas, chocó con un auto a la altura del kilómetro 892, en la localidad de Campo Viera.
Este domingo por la madrugada, Misiones fue el escenario de un tremendo accidente. Al menos ocho personas murieron y más de 20 resultaron heridas tras como consecuencia del choque de un micro de larga distancia de la empresa Sol del Norte contra un auto en la ruta nacional 14.
La tragedia tuvo lugar a las 4.30 de la madrugada, cuando el micro, en el que viajaban 50 pasajeros desde Oberá hacia Dos de Mayo, impactó de frente con un Ford Focus que circulaba en sentido contrario sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892.
A raíz del fuerte impacto, el colectivo perdió el control, atravesó el guardarraíl del puente y cayó al cauce del arroyo Yazá, a varios metros de profundidad. En tanto, el auto quedó destrozado sobre la banquina, a escasos metros del lugar del choque.
Desde las primeras horas de la madrugada, más de 150 efectivos policiales, junto a Bomberos de la Policía y Voluntarios, personal de Salud Pública y otros organismos del Gobierno provincial, continúan trabajando intensamente en el lugar para asistir a las víctimas, remover los vehículos y rescatar a personas que aún permanecen dentro del colectivo.
Hasta el momento, este fuerte choque dejó un saldo de ocho personas fallecidas, seis hombres y dos mujeres, y 29 heridos de distintas consideraciones, dos de los cuales fueron derivados al Hospital Madariaga de Posadas. El tránsito continúa parcialmente habilitado con un solo carril operativo.
En cuanto a los heridos, con lesiones de diferente gravedad, fueron trasladados a los hospitales de Oberá y Campo Grande, mientras que algunos casos más críticos fueron derivados al Hospital Ramón Madariaga de Posadas.
Cabe mencionar que la empresa no cuenta con la lista de pasajeros, por lo que la Policía trabaja en la identificación de las víctimas y lesionados, en coordinación con los centros de salud y las dependencias intervinientes.
La Ruta Nacional 14 permanece con un solo carril habilitado, por lo que se solicita a los automovilistas circular con extrema precaución y evitar la zona si no es estrictamente necesario, a fin de facilitar las tareas de rescate, asistencia y peritaje.
