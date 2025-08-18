Alerta por lluvias con granizo y vientos fuertes el martes: provincia por provincia, todas las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por lluvias y granizo para la jornada de este martes.
Este martes 19 de agosto de 2025 estará complicado en gran parte del país porque se esperan lluvias y tormentas, con caída de granizo en un sector y en otro, en el oeste, se anuncian vientos fuertes, por lo cual, hay alertas meteorológicas para todos los gustos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias y tormentas, en la parte central hacia el este del país, incluida en la zona del AMBA, y otra por vientos fuertes.
Alerta por lluvias y tormentas
Las provincias que están bajo alerta amarilla son las de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, más la Capital Federal.
Esas zonas estarán afectadas por tormentas de variada itensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por vientos fuertes
Las alertas por vientos Zonda están vigentes para este martes 19 de agosto de 2025 en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy.
"El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", informó el organismo oficial.
Recomendaciones por vientos del SMN
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
- No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
- Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
- En caso de que vos o alguién más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
