Alerta por vientos fuertes

image

Las alertas por vientos Zonda están vigentes para este martes 19 de agosto de 2025 en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy.

"El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", informó el organismo oficial.

Recomendaciones por vientos del SMN