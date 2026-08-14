Ciencia: descubren una "estrella agujero negro" en el universo primitivo
El hallazgo fue posible gracias al telescopio James Webb y podría ayudar a descifrar el origen de los misteriosos "puntos rojos" del universo.
El telescopio espacial James Webb (JWST) permitió identificar un objeto astronómico hasta ahora desconocido que podría ayudar a explicar uno de los grandes misterios del universo primitivo. Los científicos lo describieron como una “estrella agujero negro”.
El objeto fue bautizado como MoM-BH-1* y tiene una edad estimada de unos 660 millones de años después del Big Bang. El hallazgo fue presentado en un estudio publicado en la revista Nature y podría aportar nuevas pistas sobre los llamados “pequeños puntos rojos”, unas estructuras muy brillantes que el James Webb viene detectando desde que comenzó sus observaciones.
Una estructura brillante alimentada por un agujero negro
A primera vista, MoM-BH*-1 parece una estrella gigantesca, con un tamaño comparable al de nuestro sistema solar. Sin embargo, los investigadores creen que en su centro hay un agujero negro rodeado por una enorme y densa nube de gas.
La cantidad de energía que produce es uno de los aspectos más sorprendentes del descubrimiento. Según los científicos, el objeto genera una potencia aproximadamente 100.000 millones de veces superior a la de una estrella común, un nivel de energía mucho más cercano al que puede producir un agujero negro.
“Esto no se puede alimentar mediante fusión nuclear, que es la fuente de energía que se encuentra en el corazón de todas las estrellas”, explicó Rohan Naidu, autor principal del estudio e investigador de la Universidad de Hawái.
El análisis de la luz permitió descartar que el particular color rojizo del objeto se debiera simplemente a la presencia de polvo. Los científicos observaron que, en determinadas longitudes de onda, la luz desaparecía, una característica que apunta a la presencia de gas de hidrógeno.
El misterio de los pequeños puntos rojos
El descubrimiento está relacionado con uno de los enigmas que surgieron a partir de las observaciones del James Webb: los denominados “pequeños puntos rojos”. Se trata de objetos muy brillantes y compactos que aparecen en imágenes correspondientes a los primeros cientos de millones de años del universo.
“La naturaleza exacta de estos objetos ha sido uno de los temas más debatidos de la era del JWST”, señaló Naidu.
Los investigadores también intentaban comprender cómo podían existir, cuando el universo todavía era tan joven, galaxias enormes y luminosas que parecían demasiado desarrolladas para ese momento de la historia cósmica.
Durante ese análisis apareció MoM-BH*-1. En principio, los científicos pensaron que su aspecto rojizo podía deberse al polvo que rodeaba al objeto. Sin embargo, el comportamiento de la luz llevó a una explicación diferente: un agujero negro central estaría rodeado por un “capullo” de gas extremadamente denso.
De esta manera, el agujero negro quedaría oculto dentro de una estructura que, observada desde la Tierra, tendría una apariencia similar a la de una estrella.
¿Hay más “estrellas agujero negro”?
Una de las características que vuelve especialmente importante al hallazgo es que MoM-BH*-1 parece eclipsar completamente a su galaxia anfitriona. “Lo que hace especial a MoM-BH*-1 es que la estrella agujero negro eclipsa por completo a su galaxia anfitriona, hasta el punto de que lo que estamos viendo es pura luz de estrella agujero negro”, aseguró Naidu.
El nombre elegido para el objeto también anticipa una posibilidad: las siglas BH hacen referencia a “black hole” (agujero negro), mientras que el asterisco representa la palabra “star” (estrella). El número uno indica que los investigadores creen que podrían existir otros objetos similares.
“Cada pequeño punto rojo es compatible con ser una estrella agujero negro”, concluyó el científico.
Si esta hipótesis se confirma con nuevas observaciones, estos objetos podrían convertirse en una pieza clave para comprender cómo se formaron los primeros agujeros negros y cómo evolucionaron las primeras galaxias del universo.
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