Ciencia: descubren una "estrella agujero negro" en el universo primitivo

El análisis de la luz permitió descartar que el particular color rojizo del objeto se debiera simplemente a la presencia de polvo. Los científicos observaron que, en determinadas longitudes de onda, la luz desaparecía, una característica que apunta a la presencia de gas de hidrógeno.

El misterio de los pequeños puntos rojos

El descubrimiento está relacionado con uno de los enigmas que surgieron a partir de las observaciones del James Webb: los denominados “pequeños puntos rojos”. Se trata de objetos muy brillantes y compactos que aparecen en imágenes correspondientes a los primeros cientos de millones de años del universo.

“La naturaleza exacta de estos objetos ha sido uno de los temas más debatidos de la era del JWST”, señaló Naidu.

Los investigadores también intentaban comprender cómo podían existir, cuando el universo todavía era tan joven, galaxias enormes y luminosas que parecían demasiado desarrolladas para ese momento de la historia cósmica.

Durante ese análisis apareció MoM-BH*-1. En principio, los científicos pensaron que su aspecto rojizo podía deberse al polvo que rodeaba al objeto. Sin embargo, el comportamiento de la luz llevó a una explicación diferente: un agujero negro central estaría rodeado por un “capullo” de gas extremadamente denso.

De esta manera, el agujero negro quedaría oculto dentro de una estructura que, observada desde la Tierra, tendría una apariencia similar a la de una estrella.

¿Hay más “estrellas agujero negro”?

Una de las características que vuelve especialmente importante al hallazgo es que MoM-BH*-1 parece eclipsar completamente a su galaxia anfitriona. “Lo que hace especial a MoM-BH*-1 es que la estrella agujero negro eclipsa por completo a su galaxia anfitriona, hasta el punto de que lo que estamos viendo es pura luz de estrella agujero negro”, aseguró Naidu.

El nombre elegido para el objeto también anticipa una posibilidad: las siglas BH hacen referencia a “black hole” (agujero negro), mientras que el asterisco representa la palabra “star” (estrella). El número uno indica que los investigadores creen que podrían existir otros objetos similares.

“Cada pequeño punto rojo es compatible con ser una estrella agujero negro”, concluyó el científico.

Si esta hipótesis se confirma con nuevas observaciones, estos objetos podrían convertirse en una pieza clave para comprender cómo se formaron los primeros agujeros negros y cómo evolucionaron las primeras galaxias del universo.