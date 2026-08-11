La comunidad científica protesta contra el feroz ajuste de Javier Milei: cuándo y dónde será la marcha

El sector acumula además una caída real del 50,8% en el financiamiento desde 2023. A esto se suma la pérdida de puestos de trabajo entre investigadores, becarios, técnicos y trabajadores de organismos científicos, empresas tecnológicas y universidades nacionales.

Los organizadores también cuestionan la disolución de organismos como el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Medicina Tropical, además del debilitamiento de la ANMAT y los recortes de personal en el INTA.

La camiseta argentina será el símbolo elegido para la jornada. La propuesta busca instalar la idea de que la investigación y el conocimiento producidos en el país también forman parte de la soberanía nacional y resultan fundamentales para el desarrollo económico, tecnológico y productivo.