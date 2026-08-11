La comunidad científica protesta contra el feroz ajuste de Javier Milei: cuándo y dónde será la marcha
"Me pongo la camiseta para defender la ciencia argentina" tendrá su concentración central el miércoles a las 16 en el Obelisco.
Científicos, investigadores, trabajadores, estudiantes y referentes de universidades públicas y organismos tecnológicos se movilizarán en distintos puntos del país para reclamar por el financiamiento de la ciencia y cuestionar las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei.
La jornada federal se realizará este miércoles 12 de agosto bajo la consigna "Me pongo la camiseta para defender la ciencia argentina" y tendrá como concentración central el Obelisco porteño a las 16, además de movilizaciones en diferentes localidades.
La convocatoria sostiene que defender el desarrollo científico y tecnológico también implica defender la soberanía nacional. Desde la producción de vacunas y el desarrollo industrial hasta la innovación aplicada al agro y las tecnologías destinadas a la observación de los recursos nacionales, los organizadores consideran que el conocimiento constituye una herramienta estratégica para el desarrollo del país.
"Defender la ciencia nacional es defender el futuro de la Argentina" es una de las consignas que atraviesa la protesta, que apunta contra las políticas del Gobierno nacional y denuncia un proceso de desfinanciamiento y debilitamiento del sistema científico y tecnológico.
Los números del ajuste de Javier Milei contra la ciencia
Según los datos difundidos por los organizadores, la inversión en la función Ciencia y Técnica de la Administración Pública Nacional se proyecta para 2026 en apenas el 0,140% del PBI, el nivel más bajo de la serie histórica iniciada en 1972.
El sector acumula además una caída real del 50,8% en el financiamiento desde 2023. A esto se suma la pérdida de puestos de trabajo entre investigadores, becarios, técnicos y trabajadores de organismos científicos, empresas tecnológicas y universidades nacionales.
Los organizadores también cuestionan la disolución de organismos como el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Medicina Tropical, además del debilitamiento de la ANMAT y los recortes de personal en el INTA.
La camiseta argentina será el símbolo elegido para la jornada. La propuesta busca instalar la idea de que la investigación y el conocimiento producidos en el país también forman parte de la soberanía nacional y resultan fundamentales para el desarrollo económico, tecnológico y productivo.
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