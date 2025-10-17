Científicos del CONICET encontraron los restos de uno de los dinosaurios más antiguos del mundo

El descubrimiento fue publicado en el número más reciente de la revista Nature, donde el líder del equipo, el paleontólogo Martín Hechenleitner, explicó que fue uno de esos que "no se dan a menudo", a pesar de que las excavaciones empezaron hace 10 años.

"Es uno de esos descubrimientos que no se dan a menudo. La región en la que trabajamos es muy inhóspita debido a la altura, los vientos fuertes, la baja temperatura y el clima cambiante, aunque cautiva con sus paisajes espectaculares", señaló Hechenleitner.

dinosaurio la rioja

"Lo bautizamos con el nombre de Huayracursor jaguensis. El término Huayracursor homenajea al viento, mientras que jaguensis refleja la cercanía con Jagüé, un antiguo pueblo de arrieros ubicado a 40 kilómetros de la Quebrada Santo Domingo", agregó en declaraciones reproducidas por la revista Weekend.

A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, arrullados por el viento que mantiene la vegetación rala y al ecosistema aislado de la humedad, los huesos de los primeros dinosaurios se fosilizaron y conservaron hasta nuestros días.

"Huayracursor es un sauropodomorfo primitivo, un linaje muy exitoso de dinosaurios herbívoros que incluye a los gigantes de cuello largo como Argentinosaurus y Patagotitan", explicó Hechenleitner en referencia a los animales que llegaron a ser los más grandes que habitaron la Tierra hasta la fecha.

El Argentinosaurus, por ejemplo, deambuló por la Patagonia durante el Cretácico Superior (entre 96 a 92 millones de años) y llegó a medir 40 metros de largo con un peso de 100.000 kilos. Con más del doble de antigüedad y mucho menor tamaño el Huayracursor jaguensis llegó mucho antes.

"Los análisis lo agrupan en el grupo Bagualasauria, junto a parientes que vivieron durante la misma época en lo que hoy es el Estado de Rio Grande do Sul, en Brasil", señaló Hechenleitner.