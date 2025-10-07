Volvió a YouTube el streaming del Conicet: ahora con la "Expedición Cretácica I – 2025" en la Patagonia

La emisión de este martes: chiquitos pero poderosos

Pasadas las 20 de este martes reaparecieron los encargados de la emisión de esta noche liderados por el paleontólogo Federico Angolín, que se dedicó a mostrar el "chiquitaje", es decir, las piezas pequeñas del dinosaurio que vivió en esas latitudes durante el período Cretácico (es decir, de hace 145 a 66 millones de años).

El equipo liderado por Angolín, que es paleontólogo del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", incluye especialistas abocados a restos de aves, mamíferos y más especies, que mostraron sus hallazgos de esta incursión y de experiencias de otros años.

paleontologia conicet

"Queríamos mostrar cómo se hace ciencia en el terreno, en tiempo real, con todos los desafíos que implica trabajar en medio de la estepa", explicó Angolín, quien luego le anticipó al diario Clarín que la de esta semana será la "gran excavación", la que podría finalmente traer al presente al Bonapartenykus ultimus, de quien se tienen restos de huevos, nido y garras.

Para el paleontólogo la clave de esta misión es que no se trata de un viaje en el espacio, como fue sumergirse en las gélidas aguas frente a la costa de Mar del Plata, sino en el tiempo: "Cada hueso que encntramos es una ventana al pasado", señaló.