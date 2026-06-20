Cierran la Autopista Dellepiane por obras durante todo el fin de semana: los horarios y cómo serán los desvíos

El plan para convertir la Dellepiane en una Autopista Parque

trabajos forman parte del Máster Plan de Autopista Dellepiane, una iniciativa que busca transformar esa vía en la primera Autopista Parque de la Ciudad. El proyecto contempla mejoras viales, nuevas conexiones, espacios verdes y una reorganización del transporte público en la zona sur porteña.

De acuerdo con la información oficial, la obra apunta a beneficiar a unos 200.000 vehículos que utilizan diariamente la red vial, además de mejorar la circulación de 15.000 usuarios del transporte público y la calidad de vida de unos 63.000 vecinos del área.

Uno de los ejes principales será la construcción de un corredor exclusivo para colectivos en el centro de la autopista, que se extenderá desde Piedra Buena hasta empalmar con el Metrobús de la 25 de Mayo. Tendrá doble mano, seis paradores centrales y estará separado del tránsito general por defensas de hormigón, con el objetivo de mejorar la fluidez y la seguridad vial.

El proyecto también incluye la continuidad de las colectoras Norte y Sur entre Piedra Buena y Rucci, actualmente interrumpidas a unos 600 metros de la General Paz, y la creación de un parque lineal de 4 kilómetros, con canchas, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas, senderos y bicisendas.

En paralelo, la Ciudad avanza con una obra hidráulica en la cuenca Cildáñez, destinada a mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos ante lluvias intensas. Los trabajos beneficiarán a más de 3.700 vecinos e incluyen la construcción de dos conductos de 2.700 metros de longitud y la instalación de 247 nuevos sumideros.