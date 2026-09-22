Cipolletti: lo buscaban como desaparecido y terminó detenido por una grave denuncia

La joven, de 19 años, denunció a R.M.S. ante las autoridades por un presunto episodio de violencia de género. Según informaron sus familiares, la denunciante había sufrido múltiples golpes y lesiones en distintas partes del cuerpo y en el rostro, además de lesiones en la zona de la columna.

A partir de la presentación ante la comisaría, en el caso tomó intervención el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, que deberá avanzar con la investigación para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.

Del operativo de búsqueda a la causa judicial

Tras su localización, R.M.S. quedó detenido a raíz de la denuncia presentada por su pareja.

“Para la familia, la tranquilidad de que el joven está con vida, que está bien, pero por otro lado tiene que afrontar la causa judicial que tiene en su contra”, expresó el jefe de la Unidad Regional Quinta de la Policía de Río Negro, Javier Yáñez.

En el operativo participaron efectivos de distintas unidades policiales, personal del Área de Canes, la Brigada Rural, Defensa Civil y peritos del Gabinete de Criminalística. También colaboró Prefectura Naval Argentina con rastrillajes sobre el río Negro.