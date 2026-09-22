Cipolletti: lo buscaban como desaparecido y terminó detenido por una grave denuncia
El vehículo del joven había sido encontrado abandonado a orillas del río Negro, pero nada se sabía sobre su paradero.
Un joven de 26 años, que era intensamente buscado por la Policía de Río Negro en la localidad de Cipolletti, fue encontrado con vida y detenido en el mismo momento luego de que se conociera una grave denuncia en su contra realizada por su expareja.
La búsqueda de R.M.S. había comenzado el domingo a raíz de una denuncia radicada en la Comisaría 4ª de Cipolletti por averiguación de paradero. A partir de entonces, los efectivos realizaron un seguimiento de las cámaras del Centro de Monitoreo del sistema 911, lo cual permitió encontrar el auto del joven en una zona ribereña.
El vehículo fue hallado abandonado a orillas del río Negro, en la zona de la Cueva del León y la Isla Jordán. Sin embargo, no había novedades sobre el paradero del joven, lo que llevó a las autoridades a desplegar un intenso rastrillaje para intentar localizarlo.
Finalmente, R.M.S. fue encontrado el lunes por efectivos policiales en una zona de vegetación. Según informó el Ministerio de Seguridad de Río Negro, se encontraba en buen estado general de salud y fue trasladado a un centro médico para recibir atención y realizarle un control preventivo.
La denuncia por violencia de género
Tras el hallazgo del joven, la Policía dio por finalizado el protocolo de búsqueda de persona. Sin embargo, la situación cambió a partir de que se conociera una denuncia presentada por su pareja.
La joven, de 19 años, denunció a R.M.S. ante las autoridades por un presunto episodio de violencia de género. Según informaron sus familiares, la denunciante había sufrido múltiples golpes y lesiones en distintas partes del cuerpo y en el rostro, además de lesiones en la zona de la columna.
A partir de la presentación ante la comisaría, en el caso tomó intervención el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, que deberá avanzar con la investigación para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.
Del operativo de búsqueda a la causa judicial
Tras su localización, R.M.S. quedó detenido a raíz de la denuncia presentada por su pareja.
“Para la familia, la tranquilidad de que el joven está con vida, que está bien, pero por otro lado tiene que afrontar la causa judicial que tiene en su contra”, expresó el jefe de la Unidad Regional Quinta de la Policía de Río Negro, Javier Yáñez.
En el operativo participaron efectivos de distintas unidades policiales, personal del Área de Canes, la Brigada Rural, Defensa Civil y peritos del Gabinete de Criminalística. También colaboró Prefectura Naval Argentina con rastrillajes sobre el río Negro.
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