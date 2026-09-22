Santa Teresita: desesperada búsqueda de dos kayakistas que desaparecieron durante el temporal
Uno de los hombres logró comunicarse con Prefectura Naval para pedir ayuda. Fuerte operativo en la zona.
Dos kayakistas son intensamente buscados tras desaparecer en el mar de Santa Teresita en medio del fuerte temporal y condiciones climáticas adversas que afectaba a la zona. Los hombres ingresaron al agua durante la mañana del lunes y, pese a que lograron pedir ayuda a Prefectura Naval, no pudieron regresar a la costa.
Según la información disponible hasta el momento, los dos kayakistas ingresaron al mar alrededor de las 10 de la mañana, pero no pudieron salir del agua. Ante esta situación, uno de los dos hombres logró comunicarse telefónicamente con Prefectura para pedir ayuda.
Durante el llamado, el kayakista advirtió que se encontraban con dificultades para regresar y aportó la ubicación en la que estaban. A partir de esa información, la fuerza federal marítima activó el protocolo de búsqueda correspondiente para intentar localizarlos y asistirlos.
El operativo de Prefectura Naval en Santa Teresita
Como parte del operativo, una moto de agua de Prefectura Naval se dirigió hacia el punto indicado por el kayakista para intentar encontrar a las dos personas. Sin embargo, cuando los efectivos llegaron a la zona señalada, los hombres ya no se encontraban ahí.
La búsqueda se desarrolla bajo condiciones especialmente complicadas debido al temporal que afectaba a la zona durante el lunes. Los fuertes vientos y el estado del mar dificultaban las tareas de los efectivos, mientras aumentaba la preocupación por el paso de las horas sin novedades sobre los kayakistas.
La situación fue confirmada por Defensa Civil del Partido de La Costa, cuyos integrantes se comunicaron con el jefe de Prefectura para corroborar lo ocurrido y conocer los detalles del operativo desplegado en Santa Teresita.
Por el momento, Prefectura mantiene activa la búsqueda para intentar establecer el paradero de las dos personas y localizar también las embarcaciones en las que ingresaron al mar.
Cómo identificar a los kayaks
Como parte de la información difundida para colaborar con el operativo, se detallaron las características de los dos kayaks utilizados por los desaparecidos.
Según se informó, uno de ellos es un kayak modelo Karku de color verde, mientras que el segundo es un modelo Escualo de color turquesa.
Las autoridades solicitaron, ante cualquier información que pueda contribuir a localizar a los dos hombres o a las embarcaciones, comunicarse de inmediato con Prefectura Naval Argentina al número 106.
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