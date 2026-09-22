Santa Teresita: desesperada búsqueda de dos kayakistas que desaparecieron durante el temporal

La situación fue confirmada por Defensa Civil del Partido de La Costa, cuyos integrantes se comunicaron con el jefe de Prefectura para corroborar lo ocurrido y conocer los detalles del operativo desplegado en Santa Teresita.

Desesperada búsqueda de dos kayakistas que desaparecieron en Santa Teresita

Por el momento, Prefectura mantiene activa la búsqueda para intentar establecer el paradero de las dos personas y localizar también las embarcaciones en las que ingresaron al mar.

Cómo identificar a los kayaks

Como parte de la información difundida para colaborar con el operativo, se detallaron las características de los dos kayaks utilizados por los desaparecidos.

Según se informó, uno de ellos es un kayak modelo Karku de color verde, mientras que el segundo es un modelo Escualo de color turquesa.

Las autoridades solicitaron, ante cualquier información que pueda contribuir a localizar a los dos hombres o a las embarcaciones, comunicarse de inmediato con Prefectura Naval Argentina al número 106.