Mar de Ajó: trasladaban a un hombre de una casa a una ambulancia y se les cayó de la camilla

El traslado se dio en medio de un operativo de emergencia, en la intersección de las calles Ascasubi y Azopardo. Vecinos habían reportado que al hombre no se lo había visto en la zona desde hacía al menos dos días y su salud era motivo de preocupación.

Según FM La Marea, las críticas no llegaron únicamente por la caída del hombre, sino además por las condiciones en las que este fue trasladado.

"Habiendo niños y mucha gente mirando, lo sacaron sin ropa interior", le dijo una vecina a ese medio. Para otro testigo, fue "una falta de respeto y profesionalismo total".