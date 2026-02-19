Ciudad semivacía: las impactantes imágenes del paro nacional contra la Reforma Laboral

Para muchos, este paro no es solo un gesto simbólico: es un mensaje contundente a los legisladores que debaten en Diputados la llamada “modernización” de la legislación laboral. Desde el comienzo de la jornada se multiplicaron las protestas pacíficas, con banderas, pancartas y cánticos que exigían la preservación de conquistas históricas como el salario mínimo, las vacaciones pagas y la seguridad en el empleo.