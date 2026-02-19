La decisión de Telefe con MasterChef Celebrity en medio del paro nacional
Con el país sumido en la tensión por el tratamiento de la Reforma Laboral, el canal de las pelotas define su programación nocturna.
A pesar de la jornada de paro nacional que afecta diversas actividades en el país, Telefe confirmó que la programación de su horario central no sufrirá alteraciones, por lo que este jueves, desde las 22 horas, MasterChef Celebrity saldrá al aire de forma normal, brindando un respiro de entretenimiento en un día marcado por la tensión social y las complicaciones en el transporte.
La expectativa para esta emisión es particularmente alta luego de lo ocurrido el pasado lunes. En una gala de eliminación atípica y cargada de nerviosismo, el jurado sorprendió a los participantes y a la audiencia al anunciar que, debido al excelente desempeño general en el desafío de la torre de profiteroles, no habría eliminados.
Esta decisión de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, tan inesperada como inédita permitió que los seis famosos en riesgo conservaran su lugar, pero también elevó la vara de exigencia para los desafíos venideros.
En tanto, para esta noche, el canal ha promocionado el episodio como una "súper gala de beneficios que nadie quiere perderse". En esta instancia, los mejores cocineros de la semana competirán por ventajas estratégicas que podrían ser determinantes para su permanencia en el certamen, especialmente ahora que el jurado ha demostrado que no perdonará fallas técnicas en las próximas etapas.
Con la conducción de Wanda Nara y la mirada implacable de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, el reality de cocina más famoso del mundo busca reafirmar su liderazgo en el rating nocturno de este febrero de 2026, apostando a una competencia feroz por las codiciadas medallas de oro y plata.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este jueves, desde las 22 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
