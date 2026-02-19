La CGT celebró el acatamiento al paro general: "No sale gratis votar contra el pueblo"
Con un contundente posteo en redes sociales, la central obrera se manifestó conforme respecto de la medida de fuerza: "No se negocia el trabajo", expresaron.
Durante la tarde de este jueves 19 de febrero, la Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó un mensaje en su cuenta oficial de X, con el fin de manifestar conformidad con respecto al acatamiento del paro general que impulsó la entidad en rechazo a la Reforma Laboral que discute la Cámara de Diputados en el Congreso.
"Las imágenes hablan por sí solas", comenzaron escribiendo desde la central obrera, asegurando que "el paro nacional se siente en cada puesto de trabajo, en cada fábrica, en cada oficina, en cada rincón del país".
Y añadieron: "No nos dan lo mismo nuestros derechos. No se negocia el trabajo, no se rifan las conquistas. Diputados, escuchen el mensaje, no sale gratis votar contra el pueblo trabajador. ¡NO A LA REFORMA LABORAL!", cerraron el mensaje, con postales contundentes que muestran a la Ciudad de Buenos Aires vacía.
Los paros de la CGT al gobierno de Javier Milei
El paro de hoy es el cuarto paro general que la CGT le realiza a la gestión de Javier Milei.
Con esta medida, Milei alcanza una frecuencia de conflicto alta en comparación con otros mandatarios, promediando aproximadamente un paro cada 200 días desde que asumió el 10 de diciembre de 2023.
Los 4 paros generales a Milei
-
24 de enero de 2024: Fue el más rápido de la historia (a solo 45 días de asumir) en rechazo al DNU 70/23 y la Ley Ómnibus original.
9 de mayo de 2024: Una medida de 24 horas centrada en el ajuste económico y la Ley Bases.
9 de abril de 2025: Una huelga de 36 horas que incluyó movilización en defensa de los jubilados y el salario.
19 de febrero de 2026 (Hoy): Convocado específicamente para frenar la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados.
