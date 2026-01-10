Clima en Buenos Aires: cuándo vuelven el sol y el calor
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa aumento térmico sostenido en la ciudad y el conurbano, con jornadas típicamente veraniegas.
El comienzo de la próxima semana traerá un cambio fuerte en el panorama climático de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. De acuerdo con las previsiones oficiales, desde el domingo 11 de enero se instalará un período de calor sostenido que se extenderá durante varios días y marcará el pulso del verano en la región.
Los informes del Servicio Meteorológico Nacional anticipan que las temperaturas, que venían moviéndose en rangos más templados, comenzarán a escalar con mayor intensidad a partir de esa jornada. Para el domingo se esperan registros cercanos a los 30 grados, mientras que el ascenso térmico continuará durante el inicio de la semana.
El lunes 12 se perfila con valores que rondarán los 32 °C, y tanto el martes 13 como el miércoles 14 podrían convertirse en los días más calurosos del período, con máximas próximas a los 34 °C y cielo parcialmente cubierto. Se tratará de jornadas típicamente veraniegas, con ambiente pesado y elevada sensación térmica, especialmente en zonas urbanas.
Este comportamiento climático responde al escenario previsto para el verano 2026, en el que el SMN viene advirtiendo una mayor probabilidad de temperaturas superiores a los promedios históricos, no solo en el área metropolitana sino también en buena parte del territorio bonaerense.
Frente a este panorama, los especialistas insisten en la importancia de extremar cuidados: evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Todo indica que la primera mitad de la semana próxima estará dominada por condiciones de calor intenso, consolidando el carácter pleno del verano en Buenos Aires y sus alrededores.
