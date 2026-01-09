Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 10 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada lluviosa para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). ¿Hasta cuándo habrá precipitaciones?
Comenzó el fin de semana y los planes dependen, en su gran mayoría, del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó su sentencia para este sábado 10 de enero: el tiempo estará sumamente inestable, con lluvias aisladas durante todo el día.
Si bien la intensidad no transformará las precipitaciones en tormentas, lo cierto es que las lluvias serán constantes en todo el sábado, aunque la buena noticia es que no se extenderán hacia el domingo. El termómetro para este primer día del fin de semana oscilará entre los 19° y 24°.
Para el domingo, se espera que mejoren las condiciones climáticas, con un abrupto aumento en las temperaturas: volveremos a tocar los 30 grados, muy propios de cada enero. El cielo estará de algo a ligeramente nublado, despejándose por completo hacia la noche.
Alerta amarilla para el AMBA este sábado
Si bien el SMN ya anticipó la llegada de lluvias para toda la jornada del sábado, la alerta amarilla en este sector es por fuertes vientos. Se espera que esta advertencia meteorológica afecte a ciudades como Zárate, Campana, Pilar y todo el área comprendida por el AMBA.
Asimismo, los vientos fuertes afectarán también a toda la zona de la Costa Atlántica, desde San Clemente del Tuyú hasta Mar del Tuyú.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y vientos fuertes
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
