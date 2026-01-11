Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el domingo 11 de enero

La fecha en que regresarían las precipitaciones al AMBA sería el jueves, de acuerdo con el SMN. El pronóstico indica que la jornada tendrá cielo parcialmente nublado, con probabilidades de tormentas aisladas para la tarde y noche; junto con temperaturas que rondarán entre 22 y 30 grados.

El cierre de la nueva semana sería nuevamente con buenas condiciones y un leve descenso térmico: el viernes tendría cielo ligeramente nublado, con 15 grados de mínima y 28 de máxima.