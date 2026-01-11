Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el domingo 11 de enero
Luego de las lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con buenas condiciones del clima y un ascenso de las temperaturas.
Luego del clima inestable del inicio del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera un cierre con buenas condiciones y un regreso paulatino del calor, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, según el organismo, el cierre del fin de semana sería con un domingo que se presenta con cielo de parcial a algo nublado para las primeras horas, pasando a despejado para la tarde y noche, y con un ascenso de las temperaturas, que rondarán de entre 14 y 30 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El regreso del calor se hará sentir para el inicio de la semana, ya que el lunes se prevé con cielo algo nublado para la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche; acompañado de temperaturas de entre 20 grados de mínima y 34 de máxima.
El clima estable se mantendría en los primeros días de la semana junto al calor, por lo que el martes tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y mayormente nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 21 y 32 grados.
Del mismo modo, el miércoles se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; junto a una mínima de 21 grados y una máxima que treparía a 33.
La fecha en que regresarían las precipitaciones al AMBA sería el jueves, de acuerdo con el SMN. El pronóstico indica que la jornada tendrá cielo parcialmente nublado, con probabilidades de tormentas aisladas para la tarde y noche; junto con temperaturas que rondarán entre 22 y 30 grados.
El cierre de la nueva semana sería nuevamente con buenas condiciones y un leve descenso térmico: el viernes tendría cielo ligeramente nublado, con 15 grados de mínima y 28 de máxima.
