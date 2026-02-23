Inminentes lluvias y tormentas severas en Buenos Aires: a qué hora se larga y cuándo se va la inestabilidad
Se mantienen las condiciones del clima inestables en el AMBA, con probabilidades de lluvias y tormentas fuertes. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arrancó la semana con condiciones inestables del clima, y mientras se mantiene el calor, es inminente que se largue con todo, ya que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene sus probabilidades de lluvias y tormentas.
El organismo nacional esperaba precipitaciones para este lunes. Incluso, rigió una alerta meteorológica por tormentas fuertes con posible caída de granizo; y mantenía las probabilidades de precipitaciones severas para horas de la noche, tras una jornada que tuvo temperaturas de entre 20 y 28 grados.
Se espera que se mantenga la inestabilidad y que se extiendan las probabilidades de lluvias, mientras que el termómetro tendrá un descenso en sus marcas de la mano del ingreso de un frente frío.
A qué hora llegan las lluvias y tormentas en el AMBA
Las tormentas anunciadas para este lunes por la noche se extenderían a la madrugada del martes, según el SMN. Se prevé una mañana con alivio climático y cielo parcialmente nublado, pero nuevamente tormentas aisladas para la tarde y noche, en una jornada acompañada por temperaturas de entre 20 y 31 grados,
El miércoles retornarían las buenas condiciones del clima, con cielo algo nublado en toda la jornada, con pasajes de cielo parcialmente nublado en la tarde; mientras que el termómetro rondará entre 16 grados de mínima y 27 de máxima.
El jueves, en tanto, tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado para la tarde y noche; con una mínima estimada en 14 grados y una máxima de 25, en la que se presenta como la jornada más fresca de la semana.
Cerrando la semana, el viernes se anticipa con cielo parcialmente nublado para las primeras horas, pasando a algo nublado desde la tarde. El termómetro oscilará entre 16 y 28 grados.
