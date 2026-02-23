Inminentes lluvias y tormentas severas en Buenos Aires: a qué hora se larga y cuándo se va la inestabilidad

El miércoles retornarían las buenas condiciones del clima, con cielo algo nublado en toda la jornada, con pasajes de cielo parcialmente nublado en la tarde; mientras que el termómetro rondará entre 16 grados de mínima y 27 de máxima.

El jueves, en tanto, tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado para la tarde y noche; con una mínima estimada en 14 grados y una máxima de 25, en la que se presenta como la jornada más fresca de la semana.

Cerrando la semana, el viernes se anticipa con cielo parcialmente nublado para las primeras horas, pasando a algo nublado desde la tarde. El termómetro oscilará entre 16 y 28 grados.